Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και πυρκαγιάς στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη των «Νέων», Βασίλη Λαμπρόπουλο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έχει την ευθύνη της προανάκρισης, εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», οι έρευνες επικεντρώνονται στο σύστημα παροχέτευσης προπανίου προς τους φούρνους του εργοστασίου. Οι δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας 36 κυβικών μέτρων, δεν εξερράγησαν, ωστόσο οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπήρξε διαρροή αερίου που δεν ανιχνεύθηκε εγκαίρως.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το προπάνιο είναι ένα ενεργειακά χρήσιμο αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνο εκρηκτικό αέριο. Παρά την ύπαρξη αισθητήρων διαρροής και ειδικών ουσιών με χαρακτηριστική οσμή, φαίνεται πως τα συστήματα αυτά δεν λειτούργησαν όπως θα έπρεπε. Ορισμένοι εργαζόμενοι φέρονται να είχαν αντιληφθεί μια ασυνήθιστη μυρωδιά τις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που διερευνάται.

Το σενάριο της έκρηξης από άλευρα

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε και σε ένα δεύτερο σενάριο, αυτό της έκρηξης από συσσώρευση αλεύρων. Όπως εξήγησε, έχουν σημειωθεί στο παρελθόν ανάλογα περιστατικά σε εργοστάσια τροφίμων διεθνώς, όπου η δημιουργία νεφών αλεύρου ή ζάχαρης σε συνδυασμό με σπινθήρα προκάλεσε ισχυρές εκρήξεις. Το ενδεχόμενο αυτό εξετάζεται παράλληλα με τη βασική υπόθεση του προπανίου.

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία

Ο περιφερειακός σύμβουλος Τρικάλων, Γιώργος Μπάρδας, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, τόνισε ότι η πόλη και ολόκληρη η χώρα πενθούν. «Ήταν κάτι που συγκλόνισε όλη την τρικαλινή κοινωνία», είπε, επισημαίνοντας τη σημασία της επιχείρησης για την τοπική οικονομία. Κάλεσε, παράλληλα, να υπάρξει ψυχραιμία και να αναμένουν όλοι τα πορίσματα των ειδικών.

Ο κ. Μπάρδας εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η εταιρεία, η Περιφέρεια και ο Δήμος θα στηρίξουν τις οικογένειες των θυμάτων, υπογραμμίζοντας ότι οι γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους εργάζονταν σκληρά για να στηρίξουν τα παιδιά τους.

Τι λένε οι ειδικοί

Ο πυροτεχνουργός και ειδικός εκρηκτικών Γιώργος Τσαπάρας εκτίμησε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η έκρηξη να προήλθε από διαρροή προπανίου. Όπως εξήγησε, οι δεξαμενές καυσίμου πρέπει βάσει νομοθεσίας να βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, ενώ η διαρροή μπορεί να συμβεί στα σημεία σύνδεσης των σωληνώσεων ή ακόμα και μέσα στους φούρνους.

Αναφερόμενος στα συστήματα ανίχνευσης, σημείωσε ότι πρόκειται για ηλεκτρονικά μέσα που ενδέχεται να παρουσιάσουν βλάβες. Επειδή το προπάνιο είναι βαρύτερο από τον αέρα, συγκεντρώνεται χαμηλά, γεγονός που μπορεί να δυσκολεύει τον εντοπισμό του, εάν οι ανιχνευτές δεν είναι σωστά τοποθετημένοι.

Παρατηρήσεις για τα μέτρα ασφαλείας

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Αρμάγος, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους. Όπως δήλωσε, το Εργατικό Κέντρο είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη στο εργοστάσιο το περασμένο καλοκαίρι, στο πλαίσιο μικτής επιτροπής με την Επιθεώρηση Εργασίας, όπου έγιναν παρατηρήσεις για τις εξόδους κινδύνου και τα συστήματα ανίχνευσης διαρροών.

Ωστόσο, δεν υπήρξε απάντηση στις παρατηρήσεις αυτές, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, η υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών καθιστά δύσκολους τους ελέγχους. Ο κ. Αρμάγος σημείωσε επίσης ότι το Εργατικό Κέντρο συχνά αντιμετωπίζει εμπόδια στην πρόσβασή του σε εργοστάσια, καθώς δεν επιτρέπεται η είσοδος για συζητήσεις με τους εργαζόμενους.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι δεν υπήρχαν προσωπικές καταγγελίες για το εργοστάσιο, αλλά το Εργατικό Κέντρο ζητά να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η τραγωδία.