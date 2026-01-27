Είχαν επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια για να έχουν χρόνο με τα παιδιά τους. Το βράδυ της Κυριακής βρίσκονταν στο πόστο τους, στην παραγωγή μπισκότων, όταν σημειώθηκε η φονική έκρηξη που έκοψε το νήμα της ζωής τους.

Άλλες ήταν νέες μητέρες, άλλες ήταν λίγο πριν βγουν στη σύνταξη, όλες όμως ήταν σκληρά εργαζόμενες γυναίκες που πήγαν για το μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ.

Ελένη Κατσαρού, 44 ετών, μητέρα ενός παιδιού

«Δούλευα 28 χρόνια και ήθελα τα δικά μου κόκκαλα να αφήσω εκεί μέσα, όχι της κόρης μου. Έθαψα την κόρη μου στην ‘Βιολάντα’. Την έθαψα».

Μάνα και κόρη δούλευαν μαζί στο ίδιο εργοστάσιο. Πριν 12 χρόνια την έβαλε στη δουλειά και τώρα βιώνει την απόλυτη τραγωδία. Η κόρη της, Ελένη, δούλευε στη μοιραία βάρδια της Κυριακής. Ήταν μόλις 44 ετών και μητέρα ενός 13χρονου αγοριού.

«Έχω το εγγονάκι μου, θέλω να πάω να συμπαρασταθώ στο εγγονάκι μου. Δεν μπορώ αυτήν την στιγμή τίποτα. 28 χρόνια δουλεύω εκεί πέρα, η κόρη μου 13 χρόνια δούλευε νύχτα συνέχεια. Δεν γίνονταν συντηρήσεις στο εργοστάσιο. Εδώ και κάμποσο καιρό τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο, μυρίζει υγραέριο. Μας ανατίναξαν. Τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο αλλά δεν έδινε σημασία κανένας», λέει η μητέρα της 44χρονης.

Από την πλευρά της, η αδερφή της 44χρονης, σημειώνει:

«Ακόμα δεν ξέρει κανένας πώς έγινε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι άρχισε η φωτιά από μέσα και ξαφνικά ακούστηκε το ‘μπαμ’. Έμαθα μετά το συμβάν ότι μύριζε. Όταν πήγαιναν στις τουαλέτες, μύριζε πάρα πολύ υγραέριο, αυτό έχω μάθει. Μύριζε για κανέναν μήνα, μύριζε. Το έλεγαν εκεί στον χώρο εργασίας, αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα. Το προσωπικό πήγαινε να δουλέψει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Κάποιος θα έπρεπε να το ελέγξει και όχι να γίνει αυτό που έγινε. Δούλευε νύχτα γιατί βολευόταν, γιατί είχε ένα παιδάκι και ήθελε να έχει περισσότερο χρόνο ώστε να ασχολείται με το παιδί της».

Την ίδια πληροφόρηση για περίεργη οσμή που υπήρχε στον χώρο το τελευταίο διάστημα, έχει και η οικογένεια της αδικοχαμένης Αγάπης.

«Το ακούσαμε από άλλους που εργάζονταν εκεί και δεν το είπαν σε εμάς, το είχαν πει σε έναν καφέ, ότι όντως υπάρχει μία μυρωδιά εδώ και μία εβδομάδα από υγραέριο. Αυτά θα πρέπει να ελεγχθούν, να το πουν οι υπεύθυνοι, δεν μπορεί να μην είναι υπόλογος κανείς», λέει η νύφη της.

Αγάπη Μπουνόβα, 65 ετών, μητέρα 2 παιδιών και γιαγιά

Η Αγάπη ήταν μητέρα δύο παιδιών ενώ πρόσφατα είχε αποκτήσει και εγγονάκι. Δούλευε 15 χρόνια στο συγκεκριμένο εργοστάσιο και σε έναν χρόνο θα έβγαινε στη σύνταξη.

«Ένα χρόνο ακόμα. Έσκασε ‘βόμβα’ εκεί μέσα, σηκώθηκε όλο στον αέρα, τι ήταν δεν ξέρουμε», λέει ο σύζυγός της.

Σκληρά εργαζόμενη μητέρα που έφευγε μέσα στη νύχτα για να πιάσει δουλειά, θα πει ο θείος της.

«Τι να κάνουμε, αφού δεν υπήρχε το οικονομικό».

Η ανάρτηση μίας φίλης της ραγίζει καρδιές.

«Αγάπη ήταν το όνομά της. Και ναι, ούτε η Αγάπη θα γυρίσει σπίτι της απόψε. Η Αγάπη Μπουνόβα ήταν σύζυγος, μητέρα, γιαγιά. Ήταν ο καλός της λόγος, το άγγιγμα, το βλέμμα, η παρουσία που όλα τα γιάτρευε. Τώρα κενό και τα ‘γιατί’ που άφησε πίσω της».

Αναστασία Νασιού, 56 ετών, μητέρα τριών παιδιών

«Το κορίτσι μου. Πού είναι το κορίτσι μου;».

Είναι η μητέρα της Τασούλας, της 56χρονης γυναίκας που δεν πρόλαβε να βγει ζωντανή από το φλεγόμενο εργοστάσιο.

«Την Κυριακή χτες ‘δεν θα έρθω σήμερα μάνα. Θα πάμε κάτω να κόψουμε στη ‘Βιολάντα’ πίτα, βασιλόπιτα’. Είπα ‘να πας κορίτσι μου, να χαρείς καλά’».

Δούλευε από το 1989 στη Γερμανία. Εργάστηκε σκληρά στην ξενιτιά για σχεδόν 40 χρόνια και όταν τα παιδιά της μεγάλωσαν και ο σύζυγός της συνταξιοδοτήθηκε, αποφάσισαν να επιστρέψουν οικογενειακώς στην Ελλάδα.

«Έκανε το μεροκάματο μέχρι να συμπληρώσει τα ένσημα. Νύχτα έφευγε, νύχτα ερχόταν», λέει ο πατέρας της.

Μετρούσε αντίστροφα για τη σύνταξη, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε.

Σταυρούλα Μπουκουβάλα, 56 ετών, μητέρα 3 παιδιών

Η Σταυρούλα είχε τρία παιδιά 23, 18 και 15 ετών. Δούλευε μία δεκαετία στην εταιρεία και τα τελευταία χρόνια είχε ζητήσει να δουλεύει βράδυ για να βοηθά στα μαθήματα τα παιδιά της.

Το βράδυ του Σαββάτου διασκέδαζε με τους συναδέλφους της στην κοπή της πίτας και μετά πήγε για το τελευταίο της μεροκάματο.

«Πήγε στην κοπή της πίτας και μετά έπιασε βάρδια», λέει η αδερφή της.

«Είναι μία ανείπωτη τραγωδία, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, είμαστε σε σοκ, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε», λέει ξάδερφος της γυναίκας.

Βασιλική Σκαμπαρδώνη, 42 ετών, μητέρα δύο παιδιών

«Δώσαμε δείγμα DNA».

Ο πατέρας της 42χρονης ενημερώθηκε πως η κόρη του είναι ανάμεσα στα θύματα. Η Βάσω ήταν μόλις 42 ετών και μητέρα δύο παιδιών, 3 και 5 χρόνων.

Μέχρι το 2020 είχε το δικό της κομμωτήριο. Ο κορωνοϊός και ο ερχομός του δεύτερου παιδιού της όμως την έκαναν να αλλάξει σχέδια και να πιάσει δουλειά στο εργοστάσιο.

«Αγαπούσε τη δουλειά, για να ενισχύει το εισόδημα», λέει ο θείος της.

Ήταν η Ελένη, η Σταυρούλα, η Αγάπη, η Τασία, η Βασιλική. Οι εργαζόμενες που δούλευαν όλες μαζί σαν ομάδα στην παραγωγή. Είναι τα πέντε θύματα της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα», με τον άδικο χαμό τους να έχει σκορπίσει θλίψη στα Τρίκαλα.