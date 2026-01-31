Η εταιρεία Βιολάντα εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα, επισημαίνοντας ότι παραμένει «συντετριμμένη».

Από την αρχή του συμβάντος, η εταιρεία προτίμησε να περιορίσει τις δημόσιες τοποθετήσεις της από σεβασμό προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, τονίζοντας την προτεραιότητα στην ευθύνη και την αξιοπρέπεια σε στιγμές πένθους.

Η Βιολάντα καταδίκασε την διάδοση φημών και αβάσιμων ερμηνειών στο δημόσιο διάλογο, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η εταιρεία Βιολάντα εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη και τονίζοντας την ανάγκη για σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων.

«Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα» αναφέρει η εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή επέλεξε να περιορίσει τις δημόσιες δηλώσεις της. Όπως σημειώνεται, αυτό έγινε «από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους».

Η Βιολάντα επισημαίνει πως «το τελευταίο διάστημα, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες».

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Παράλληλα, τονίζεται ότι «η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο» και απαιτείται εις βάθος εξέταση των δεδομένων.

«Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια» καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Ερωτήματα για τις άδειες και τις ευθύνες

Ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν από έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα οποία στις 13 Δεκεμβρίου 2019 έγινε αυτοψία στο εργοστάσιο, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η χωροθέτηση των δεξαμενών προπανίου δεν ήταν συμβατή με την κείμενη νομοθεσία. Στις 17 Φεβρουαρίου 2020 η εταιρεία κατέθεσε αίτημα ανασυγκρότησης, ζητώντας αναθεώρηση της αρνητικής εισήγησης, ωστόσο η Περιφέρεια απέρριψε κατηγορηματικά τη συγκεκριμένη χωροθέτηση των δεξαμενών.

Το 2025 εκδόθηκε νέο έγγραφο από την Περιφέρεια, το οποίο ενέκρινε την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Οι αρχές καλούνται να διαπιστώσουν, αν οι όροι αυτοί τηρήθηκαν και αν πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Σύμφωνα με το σχέδιο πυρασφάλειας, στον χώρο του ισογείου –όπου βρίσκονταν οι πέντε εργαζόμενες– υπήρχαν ανιχνευτές αερίων πάνω από κάθε φούρνο. Ωστόσο, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα, γιατί δεν λειτούργησαν. Οι αρχές εξετάζουν, εάν οι συσκευές δεν είχαν συντηρηθεί.

Παράλληλα, οι έρευνες στρέφονται και στην πρόσφατη ασφαλτόστρωση γύρω από το εργοστάσιο, καθώς και στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν μετά την κακοκαιρία.