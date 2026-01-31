Η έκρηξη που οδήγησε στον θάνατο πέντε γυναικών προκλήθηκε από πολύμηνη διαρροή προπανίου, η οποία συσσωρεύτηκε σε υπόγειο χώρο.

Η διαρροή μετακινήθηκε περίπου 25 μέτρα μέσω του εδάφους και προκάλεσε υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου, όπως κατέγραψαν τα ανιχνευτικά μέσα.

Η έκρηξη ενεργοποιήθηκε από σπινθηρισμό που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης.

Παράλληλα, υπάρχουν σημαντικά κενά και αναπάντητα ερωτήματα, ενώ προηγούμενες καταγγελίες για το θέμα δεν είχαν ληφθεί υπόψη από τους υπευθύνους.

Η τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα με τον θάνατο πέντε γυναικών φέρνει ξανά στο προσκήνιο σοβαρές καταγγελίες που, όπως φαίνεται, είχαν αγνοηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αναφορές για ύποπτες οσμές και προβλήματα ασφαλείας δεν έφτασαν ποτέ στους αρμόδιους, ενώ τα ερωτήματα για τις ευθύνες παραμένουν ανοιχτά.

Η έρευνα δείχνει ότι υπήρχε πολύμηνη διαρροή προπανίου, η οποία σε συνδυασμό με σπινθήρα από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό προκάλεσε την έκρηξη. Σύμφωνα με τον υποστράτηγο της Πυροσβεστικής Αναστάσιο Μιχαλόπουλο, η διαφυγή του αερίου μετακινήθηκε υπόγεια σε απόσταση περίπου 25 μέτρων, όπου και εγκλωβίστηκε, οδηγώντας τελικά στην καταστροφή.

Οι μαρτυρίες συγγενών και εργαζομένων αποκαλύπτουν ότι η έντονη οσμή υγραερίου ήταν γνωστή για εβδομάδες πριν το δυστύχημα. «Όταν πήγαιναν στις τουαλέτες, μύριζε πάρα πολύ υγραέριο… Το έλεγαν εκεί στον χώρο εργασίας, αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα», ανέφερε η αδελφή ενός εκ των θυμάτων. Αντίστοιχα, εργαζόμενη του εργοστασίου δήλωσε πως «μας καθησύχαζαν, λέγοντας ότι κάτι έριξαν στον βόθρο για να τρώει τα λίπη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου, ηλικίας 20 ετών, δεν είχαν δηλωθεί στη μελέτη πυρασφάλειας. Οι συγγενείς των θυμάτων επισημαίνουν, ότι οι καταγγελίες για τη μυρωδιά υγραερίου ήταν επανειλημμένες, χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση από τη διοίκηση. «Δουλεύω 28 χρόνια εκεί πέρα, η κόρη μου 13 χρόνια δούλευε νύχτα συνέχεια. Δεν γινόταν συντηρήσεις στο εργοστάσιο… Μας ανατίναξαν», είπε χαρακτηριστικά συγγενής θύματος. Άλλος μάρτυρας ανέφερε, ότι «υπήρχε μυρωδιά υγραερίου εδώ και μια εβδομάδα», ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες.

Αναπάντητα ερωτήματα για τους ελέγχους

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, σημείωσε ότι το καλοκαίρι είχαν τεθεί ερωτήματα για τα συστήματα ασφαλείας του εργοστασίου, ωστόσο «ουδέποτε κοινοποιήθηκαν απαντήσεις». Όπως ανέφερε, ζητήθηκε ενημέρωση για το αν υπήρχαν μηχανισμοί ανίχνευσης διαρροής, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε πραγματοποιήσει αυτοψία στο εργοστάσιο στις 13 Δεκεμβρίου 2019, ενώ στις 17 Φεβρουαρίου 2020 εκδόθηκε πόρισμα με διαπιστωμένες παραβάσεις. Παρ’ όλα αυτά, λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 13 Φεβρουαρίου 2020, είχε δοθεί έγκριση εγκατάστασης για πέντε έτη, και στις 19 Φεβρουαρίου εγκρίθηκε η συνέχιση της άδειας λειτουργίας για δύο ακόμη χρόνια.

Οι συνδικαλιστές και οι εκλογές που δεν έγιναν

Ο γ.γ. του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων & Ποτών, Γιώργος Λιατίφης, περιέγραψε στις «Εξελίξεις Τώρα» ότι το σωματείο επιχείρησε να πραγματοποιήσει εκλογές στη «Βιολάντα» για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων, αλλά συνάντησε εμπόδια. «Όταν ήρθαμε εδώ, αυτό που αντικρίσαμε ήταν πόρτες κλεισμένες και μας έφεραν την αστυνομία», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά από δύο ημέρες, η εταιρεία φέρεται να επέτρεψε τη διεξαγωγή των εκλογών, ωστόσο, όπως καταγγέλλεται, «οι υπεύθυνοι έσκιζαν τις προκηρύξεις» και «όποιος ψήφιζε, την επόμενη μέρα δεν θα ερχόταν για δουλειά».

Οι ευθύνες και η πολιτική διάσταση

Πέντε ημέρες μετά την έκρηξη, η κυβέρνηση φαίνεται να αποποιείται των ευθυνών, αφήνοντας τα ερωτήματα να αιωρούνται. Το ζήτημα της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων αναδεικνύεται εκ νέου ως μείζον πολιτικό θέμα, με την κοινωνία να ζητά απαντήσεις για το πώς μια τόσο σοβαρή τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.