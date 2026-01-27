Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια, και σωματικές βλάβες. Λίγο αργότερα συνελήφθη και ο υπεύθυνος ασφαλείας της κτιριακής υποδομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθησαν επίσης και δύο στελέχη του εργοστασίου μπισκότων. Πρόκειται για τον υπεύθυνο ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας.

Και οι τρεις κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), προκειμένου να ερευνήσουν τον χώρο της τραγωδίας, αποφάνθηκαν ότι έκρηξη σαν αυτή που κατέστρεψε το εργοστάσιο μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου, ενώ και ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στον χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν και οι φούρνοι και εκτιμάται ότι εκεί έγινε η ακαριαία ανάφλεξη που προκάλεσε την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι στο προαύλιο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές με προπάνιο, από όπου γινόταν οι εφοδιασμός με σωληνώσεις στο χώρο της παραγωγής.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Συνελήφθησαν σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2026, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τρεις (3) ημεδαποί, για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σε χώρο επιχείρησης στην Δ/Ε Μεγάλων Καλυβίων του δήμου Τρικκαίων.

Οι ανωτέρω κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.»

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας ακόμη γυναίκας που αγνοείται στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα, όπου μεγάλη πυρκαγιά προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων εργαζομένων.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν συνεργεία της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου, ώστε να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατό ο εντοπισμός της πέμπτης γυναίκας που εξακολουθεί να αγνοείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο της τραγωδίας βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από εργαζόμενους που κατάφεραν να διαφύγουν. Στόχος είναι η συλλογή κρίσιμων στοιχείων για τα αίτια της φωτιάς και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο.

Το επικρατέστερο σενάριο

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι να υπήρξε διαρροή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανότατα στον χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται οι φούρνοι. Ένας σπινθήρας φαίνεται ότι προκάλεσε την ανάφλεξη και τη μοιραία έκρηξη.

Η επιχείρηση διέθετε δύο δεξαμενές των εννέα κυβικών μέτρων με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο διοχετευόταν μέσω σωληνώσεων στις εγκαταστάσεις για τη λειτουργία των φούρνων.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη των «Νέων», Βασίλη Λαμπρόπουλο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έχει την ευθύνη της προανάκρισης, εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», οι έρευνες επικεντρώνονται στο σύστημα παροχέτευσης προπανίου προς τους φούρνους του εργοστασίου. Οι δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας 36 κυβικών μέτρων, δεν εξερράγησαν, ωστόσο οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπήρξε διαρροή αερίου που δεν ανιχνεύθηκε εγκαίρως.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το προπάνιο είναι ένα ενεργειακά χρήσιμο αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνο εκρηκτικό αέριο. Παρά την ύπαρξη αισθητήρων διαρροής και ειδικών ουσιών με χαρακτηριστική οσμή, φαίνεται πως τα συστήματα αυτά δεν λειτούργησαν όπως θα έπρεπε. Ορισμένοι εργαζόμενοι φέρονται να είχαν αντιληφθεί μια ασυνήθιστη μυρωδιά τις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που διερευνάται.

Ο άνθρωπος πίσω από την εταιρεία

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είναι, κατά γενική ομολογία, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» και ο δημιουργός της. Η ιστορία ξεκινά από έναν φούρνο στα Τρίκαλα.

Ο σημερινός κυρίαρχος του μπισκότου γεννιέται το 1974 στα Τρίκαλα. Σε νεαρή ηλικία θα αρχίσει τα πρώτα του επαγγελματικά και επιχειρηματικά βήματα και στα 23 του θα φτιάξει μία εταιρεία με τον πεθερό του.

Όλα μοιάζουν να πηγαίνουν καλά και τότε αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα. Το 2003 ίδρυσε την εταιρεία «Βιολάντα ΑΕ». Τα αποτελέσματα ανέλπιστα καλά και η αύξηση των πωλήσεων αλματώδης. Τα κέρδη καλπάζουν.

Το 2016, ίδρυσε την εταιρεία «VitaFree Ελληνική Μπισκοτοποιΐα» της οποίας είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και δραστηριοποιείται στον κλάδο των μπισκότων, κράκερ και υγιεινών σνακ.

Μαζί με την επαγγελματική επιτυχία έρχεται και η καταξίωση στον χώρο των επιχειρήσεων. Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης εκλέγεται και συμμετέχει σε κορυφαίες θέσεις επιχειρηματικών συλλόγων.

Όλα έμοιαζαν παραμυθένια ώσπου σε μία στιγμή σκεπάστηκαν από καπνούς, συντρίμμια και πόνο.