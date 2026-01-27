Η εταιρεία μπισκότων «Βιολάντα» ανακοίνωσε ότι η σύλληψη του ιδιοκτήτη και δύο στελεχών της έγινε στο πλαίσιο της νόμιμης διαδικασίας για τις έρευνες σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας που προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργατριών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, ο ιδιοκτήτης συνελήφθη ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας.

Η Βιολάντα διευκρινίζει ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε απολύτως σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας και δεν προηγήθηκαν άλλες ενέργειες εκτός αυτών που προβλέπει ο νόμος.

Διευκρινίσεις σχετικά με τη σύλληψη του ιδιοκτήτη και δύο στελεχών της εταιρείας, στο πλαίσιο των ερευνών για την τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες στα Τρίκαλα, παρείχε η βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα με ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Τρίτης (27 Ιανουαρίου 2026).

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η σύλληψη του ιδιοκτήτη, του τεχνικού ασφαλείας και του υπεύθυνου βάρδιας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπει η νομοθεσία. Η εταιρεία υπογραμμίζει πως η ενέργεια αυτή δεν συνιστά ένδειξη ενοχής, αλλά αποτελεί τυπικό στάδιο της έρευνας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Βιολάντα ΑΕ, «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας».

Η εταιρεία τονίζει ακόμη ότι από την πρώτη στιγμή του δυστυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές. Στόχος, όπως σημειώνει, είναι «η ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος», ενώ δεσμεύεται να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια, και σωματικές βλάβες. Λίγο αργότερα συνελήφθη ο υπεύθυνος ασφαλείας της κτιριακής υποδομής και ο υπεύθυνος βάρδιας.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), προκειμένου να ερευνήσουν τον χώρο της τραγωδίας, αποφάνθηκαν ότι έκρηξη σαν αυτή που κατέστρεψε το εργοστάσιο μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου, ενώ και ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στον χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν και οι φούρνοι και εκτιμάται ότι εκεί έγινε η ακαριαία ανάφλεξη που προκάλεσε την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι στο προαύλιο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές με προπάνιο, από όπου γινόταν οι εφοδιασμός με σωληνώσεις στο χώρο της παραγωγής.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Συνελήφθησαν σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2026, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τρεις (3) ημεδαποί, για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σε χώρο επιχείρησης στην Δ/Ε Μεγάλων Καλυβίων του δήμου Τρικκαίων.