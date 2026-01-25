Συνολικά 2,47 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 4.312.406 δικαιούχους από 26 έως 30 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συνολικά 2,47 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 4.312.406 δικαιούχους το διάστημα από 26 έως 30 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι πληρωμές αφορούν τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, περιλαμβάνοντας κύριες και επικουρικές συντάξεις, επιδόματα, εφάπαξ παροχές και επιστροφές εισφορών.

Το μεγαλύτερο μέρος των ποσών θα καταβληθεί από τον e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, στις 28 και 29 Ιανουαρίου θα πιστωθεί συνολικό ποσό 2.396.873.399,20 ευρώ σε 4.231.326 δικαιούχους, που αφορά την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026.

Παράλληλα, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 3,1 εκατ. ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τον νόμο 4778/2021, που αφορά ασφαλισμένους των οποίων εκκρεμεί η οριστική απονομή σύνταξης.

Την ίδια ημέρα, ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσει και στην καταβολή 3 εκατ. ευρώ σε 2.000 δικαιούχους, που αφορούν επιστροφές εισφορών μη μισθωτών έπειτα από εκκαθαρίσεις ασφαλιστικών εισφορών.

Επιπλέον, το διάστημα από 26 έως 30 Ιανουαρίου θα καταβληθεί ποσό 13 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές, κυρίως σε συνταξιούχους που ανέμεναν την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 55,2 εκατ. ευρώ σε 70.080 δικαιούχους. Από αυτά, 19 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά βοηθήματα.

Επιπλέον, 15 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 20.000 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ενώ 20 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 1,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 80 φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.