Συνεχίζεται και το 2026 η καταβολή του επιδόματος παιδιού Α21, σύμφωνα με τον οργανισμό, με στόχο τη στήριξη των οικογενειών με ανήλικα τέκνα.

Το σύστημα παραμένει εξαμηνιαίο, με έξι διμηνιαίες δόσεις που θα καταβάλλονται εντός του έτους. Η πρώτη πληρωμή, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, προγραμματίζεται για τις 31 Μαρτίου 2026.

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών 2026

Ο ΟΠΕΚΑ έχει ανακοινώσει το αναλυτικό πρόγραμμα καταβολών για το νέο έτος:

Ιανουάριος – Φεβρουάριος: 31/03/2026

Μάρτιος – Απρίλιος: 29/05/2026

Μάιος – Ιούνιος: 31/07/2026

Ιούλιος – Αύγουστος: 30/09/2026

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος: 30/11/2026

Νοέμβριος – Δεκέμβριος: 19-24/12/2026

Ποσά και εισοδηματικές κατηγορίες

Τα ποσά του επιδόματος διαφοροποιούνται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και τον αριθμό των παιδιών:

Κατηγορία Α: 70 ευρώ τον μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 140 ευρώ από το τρίτο και πάνω.

Κατηγορία Β: 42 ευρώ τον μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 84 ευρώ από το τρίτο και πάνω.

Κατηγορία Γ: 28 ευρώ τον μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 56 ευρώ από το τρίτο και πάνω.

Η εισοδηματική κατηγορία καθορίζεται βάσει του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που δηλώνεται στην εφορία. Το τελικό ποσό προκύπτει από τον συνδυασμό της κατηγορίας αυτής με τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Ηλεκτρονική ενημέρωση και προϋποθέσεις

Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος είναι η έγκαιρη επικαιροποίηση και ο έλεγχος των στοιχείων κάθε οικογένειας.