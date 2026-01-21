Η καταβολή των κοινωνικών παροχών και επιδομάτων ΟΠΕΚΑ για τον Ιανουάριο του 2026 έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, που είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Τα επιδόματα που περιλαμβάνονται στην πληρωμή είναι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης και το επίδομα γέννησης.

Η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα φέρνει χαμόγελα σε χιλιάδες οικογένειες καθώς τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ για τον Ιανουάριο του 2026 θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, ενώ τα ποσά θα αρχίσουν να εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου.

Από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) και το επίδομα στέγασης, μέχρι το επίδομα γέννησης και τα αναπηρικά επιδόματα, η καταβολή αυτών των κοινωνικών παροχών προσφέρει πραγματική στήριξη στην καθημερινότητα των πολιτών, χαρίζοντας μια μικρή, αλλά σημαντική ανάσα οικονομικής ανακούφισης.

Ποια επιδόματα ΟΠΕΚΑ πληρώνονται

-Αναπηρικά επιδόματα

-Έξοδα Κηδείας

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

-Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας

-Επίδομα Αναδοχής

–Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)

-Επίδομα Γέννησης

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

-Επίδομα Ομογενών

-Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

-Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

-Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου

-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

-Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

Η πληρωμή για τον Ιανουάριο 2026 αφορά όλους τους δικαιούχους με εγκεκριμένη αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Να αναφέρουμε ότι, έχουν τεθεί σε εφαρμογή αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, οι οποίες επηρεάζουν τόσο την ένταξη όσο και τη συνέχιση της παροχής.

Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)

Το οικονομικό βοήθημα για την κάλυψη ενοικίου του Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθεί στις 30 Ιανουαρίου.

Δικαιούχοι είναι όσοι είχαν ενεργή και εγκεκριμένη αίτηση έως το τέλος του 2025. Το επίδομα ενοικίου συνεχίζει να αποτελεί σημαντική στήριξη για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους στέγασης.

Επίδομα Παιδιού 2025: Εκκαθαριστική πληρωμή

Η εκκαθαριστική δόση του Επιδόματος Παιδιού για το 2025 θα καταβληθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την αίτησή τους για τη χορήγηση του επιδόματος.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Πότε μπαίνει το επίδομα παιδιού Α21

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Οργανισμού, οι πληρωμές για το 2026 διαμορφώνονται ως εξής: