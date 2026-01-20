Η φορολογία των ενοικίων επιστρέφει στο επίκεντρο του οικονομικού σχεδιασμού, σε μια περίοδο που η στεγαστική πίεση παραμένει έντονη και η ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια στην αγορά ακινήτων γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Με φόντο τη «ΔΕΘ 2026» και ορίζοντα το 2027, σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο κύκλο μειώσεων στους φόρους των μισθωμάτων, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημοσιονομική σταθερότητα, την ενίσχυση των εσόδων και την ανακούφιση ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

Κεντρικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η ενεργοποίηση του Μητρώου Ακινήτων, το οποίο αναμένεται να προσφέρει πλήρη εικόνα της αγοράς και να περιορίσει τη φοροδιαφυγή.

Γιατί εξετάζεται η μείωση

Η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει ισχυρό κίνητρο στους ιδιοκτήτες να δηλώνουν τα πραγματικά εισοδήματά τους. Παράλληλα, στοχεύει στην επαναφορά κλειστών ακινήτων στην αγορά, ώστε να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών.

Η αύξηση των δηλωμένων ενοικίων αναμένεται να ενισχύσει τις επενδύσεις σε συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Επιπλέον, η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ακινήτων μπορεί να συμβάλει έμμεσα στη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων.

Δημοσιονομικό πλαίσιο

Το σχέδιο εντάσσεται σε έναν πολυετή δημοσιονομικό σχεδιασμό που εξαρτάται από τις επιδόσεις της οικονομίας και τα πρωτογενή πλεονάσματα. Οι παρεμβάσεις θα είναι πλήρως κοστολογημένες, με στόχο τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ρόλος του επιδόματος ενοικίου

Το επίδομα ενοικίου, που μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, λειτουργεί ως κίνητρο για τη δήλωση των πραγματικών μισθωμάτων. Όσο υψηλότερο είναι το δηλωθέν ενοίκιο, τόσο μεγαλύτερη είναι και η επιδότηση που λαμβάνει ο ενοικιαστής.

Με αυτόν τον τρόπο, το μέτρο αναμένεται να ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση και να περιορίσει τα φαινόμενα απόκρυψης εισοδημάτων.

Μητρώο Ακινήτων – Τι αλλάζει

Το νέο Μητρώο προβλέπει ενιαία καταγραφή όλων των ακινήτων της χώρας για πρώτη φορά. Θα περιλαμβάνει σαφή στοιχεία για τον ιδιοκτήτη, τη χρήση, τα τετραγωνικά και την κατάσταση κατοίκησης κάθε ακινήτου.

Η βάση δεδομένων θα διασταυρώνεται με φορολογικές δηλώσεις, κατανάλωση ρεύματος και νερού, δημοτικά τέλη και μισθώσεις. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα εντοπίζονται τα κλειστά ή αδρανή ακίνητα, διευκολύνοντας την επανένταξή τους στην αγορά.