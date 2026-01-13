Μέσα στο 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο «πιστοποιητικό φερεγγυότητας», γνωστό και ως «Τειρεσίας των ενοικιαστών», σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η πρωτοβουλία, που μελετάται ήδη από το 2024, εντάσσεται στον σχεδιασμό για την παρακολούθηση και διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Το σύστημα θα παρέχει πιστοληπτική αξιολόγηση των ενοικιαστών και θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Μέσω αυτού, οι ιδιοκτήτες θα ενημερώνονται αυτόματα κάθε φορά που λύεται μια μίσθωση, καθώς το σύστημα θα συνδέεται με το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Παράλληλα, δεν προβλέπεται κάποιος μηχανισμός προστασίας των ενοικιαστών απέναντι στις συνεχείς αυξήσεις των ενοικίων, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία σε κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις υπέρ της στέγασης.

Η δυνατότητα των εκμισθωτών να ελέγχουν το ιστορικό πληρωμών των υποψήφιων ενοικιαστών έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Κοινωνικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το μέτρο ενδέχεται να οδηγήσει σε αποκλεισμό ευάλωτων νοικοκυριών από την πρόσβαση στη στέγη.

Το Μητρώο θα συγκεντρώνει στοιχεία για οφειλές προς τράπεζες, εφορία και ΕΦΚΑ, δημιουργώντας ένα πιστοληπτικό σκορ (credit score) για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Θα λειτουργεί συμπληρωματικά με την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και τον υφιστάμενο «Τειρεσία», υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του ΥΠΕΘΟ.

Σε μια ήδη πιεσμένη αγορά κατοικιών, η εφαρμογή του νέου συστήματος θεωρείται από πολλούς ως μέτρο που ενισχύει τη θέση των ιδιοκτητών, χωρίς να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το ζήτημα της προσιτής στέγασης.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) τάσσεται υπέρ της δημιουργίας του «Τειρεσία των ενοικιαστών». Όπως υποστηρίζει, το πιστοποιητικό φερεγγυότητας θα ενισχύσει την ασφάλεια των εκμισθωτών και θα λειτουργήσει ως κίνητρο για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών στη μακροχρόνια αγορά.