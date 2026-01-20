Σημαντική ενίσχυση των μισθών και των όρων εργασίας αναμένονται με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Σημαντική βελτίωση των εργασιακών όρων και των μισθών αναμένεται για πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους με την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, όπως προβλέπει η πρόσφατη συμφωνία Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών φορέων.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται:

-Υψηλότεροι μισθοί: Αυξήσεις που κυμαίνονται από 10% έως 30%

-Ευνοϊκοί μη μισθολογικοί όροι: 5ήμερο εργασίας, επιπλέον άδειες, αργίες, παροχές κατάρτισης και επαγγελματικής ασφάλισης.

-Επαναφορά βασικών επιδομάτων: Γάμου, τέκνων, σπουδών, επικινδύνου ή ανθυγιεινής εργασίας, τα οποία δεν καταργούνται ακόμη και μετά τη λήξη της σύμβασης.

-Ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον και ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων με ταχύτερη επίλυση συλλογικών διαφορών μέσω του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.).

Οι βασικοί άξονες της κοινωνικής συμφωνίας

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης αλλαγές που διευκολύνουν την επέκταση των ΣΣΕ, μειώνοντας το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης από 50% σε 40%, ενώ το ποσοστό αυτό δεν θα εξετάζεται όταν η σύμβαση συνυπογράφεται από τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους.

Τέλος στη μερική μετενέργεια και κατάργηση του δεύτερου βαθμού διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. προβλέπεται για γρηγορότερη επίλυση διαφορών.

Παραδείγματα

Εμποροϋπάλληλος με ένα παιδί χωρίς προϋπηρεσία: Ο μισθός από 880€ αυξάνεται κατά 15%, φτάνοντας τα 1.012€ με τα επιδόματα γάμου και τέκνου.

Υπάλληλος γραφείου με πτυχίο ΑΕΙ και ένα παιδί: Ο μισθός από 880€ φτάνει τα 1.056€, δηλαδή αύξηση 20%.