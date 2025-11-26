Η συμφωνία που επετεύχθη μετά από διάλογο επτά μηνών προβλέπει την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Το περιεχόμενο της συμφωνίας, ανακοινώθηκε σε κοινή συνέντευξη της υπουργού Εργασίας με τους προέδρους της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΒΕΕ, των Εμπόρων, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΕ.

Η Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο Live News είπε πως πως πρόκειται για μία ιστορική συμφωνία.

«Ενώ η αγορά πηγαίνει πολύ καλά, υπάρχει ένας δείκτης που είχαμε πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Αυτός ήταν για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Υπήρχαν δύο δρόμοι να το κάνουμε αυτό. Αυτό που επιλέξαμε είναι ο δύσκολος δρόμος, να πάμε να υπογράψουμε μία ιστορική συμφωνία όλοι μαζί. Αυτό ξεκίνησε πριν από 7 μήνες. Σήμερα καταφέραμε να ανακοινώσαμε πως υπογράψαμε. Αυτή η συμφωνία έχει τρία αποτελέσματα.

»Το πρώτο είναι ότι καθίσταται πλέον πιο εύκολο να συνάψεις μία συλλογική σύμβαση ή να την επεκτείνεις, δεύτερον προστατεύεσαι πλήρως ο εργαζόμενος μετά τη λήξη μία σύμβασης, και τρίτον αν υπάρξει διαφωνία στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών θα λύνονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά οι διαφωνίες αυτές. Αυτή η συμφωνία επέφερε μεγαλύτερη προστασία για τον εργαζόμενο, πιο σταθερό πλαίσιο για την επιχείρηση, ξεκάθαρους κανόνες στην αγορά εργασίας συνολικά».

Η Νίκη Κεραμέως πρόσθεσε πως με αυτή τη συμφωνία προβλέπεται οι εργαζόμενοι να παίρνουν μεγαλύτερο μερίδιο στην ανάπτυξη.

«Υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα, και με αυτή τη συμφωνία οι εργαζόμενοι θα πάρουν μεγαλύτερο μερίδιο από αυτήν την ανάπτυξη».

