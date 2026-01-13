Αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026 τα ποσά για τα έξοδα κηδείας καθώς και τα επιδόματα ασθενείας και μητρότητας, σύμφωνα με νεότερη εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ. Η αναπροσαρμογή αφορά τα επιδόματα που χορηγεί το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πλέον αποδίδει ο e-ΕΦΚΑ.

Η απόφαση βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του ν. 2972/2001. Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν ότι τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων προσαρμόζονται ανάλογα με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του e-ΕΦΚΑ.

Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου 2026, τα νέα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια του e-ΕΦΚΑ διαμορφώνονται βάσει της αύξησης των συντάξεων κατά 2,40%, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31854/05.12.2025 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 6519/08.12.2025).

Με βάση τις σχετικές εγκυκλίους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά του εφάπαξ βοηθήματος και των επιδομάτων για το 2026 καθορίζονται ως εξής:

Αναλυτικά τα νέα ποσά

Ανώτατο ημερήσιο επίδομα ασθενείας (με προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών):

α) Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης, το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 3ης ασφαλιστικής κλάσης ορίζεται σε 18,61 ευρώ.

β) Μετά τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης, το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 8ης ασφαλιστικής κλάσης ανέρχεται σε 34,20 ευρώ.

Εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας: Ορίζεται στο οκταπλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, δηλαδή σε 883,92 ευρώ.

Η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ με τα πλήρη στοιχεία και τους πίνακες αναπροσαρμογής είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα.