Έως την παραμονή των Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου θα καταβάλλουν συντάξεις και επιδόματα ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, από αύριο Δευτέρα (22/12) έως την τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.211.449.062,68 ευρώ σε 1.757.219 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Τι πληρώνει ο e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026.

• Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Ιανουαρίου 2026 του ν. 4778/2021.

• Στις 23 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

• Από 22 έως 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

• Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 30.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.