Έρχονται δύο μεγάλα προγράμματα επιδότησης από διαφορετικές δράσεις και φορείς, τα οποία θα προσφέρουν επίδομα έως 1.700 ευρώ σε χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αλλά και σε ανέργους, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρώτο πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο, με τη μορφή Voucher κατάρτισης που θα υλοποιηθεί από τη ΔΥΠΑ και θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως σε όλη τη χώρα.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα λάβουν, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και πιστοποίησης, εκπαιδευτικό επίδομα ύψους έως 750 ευρώ που θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους.

Την υλοποίηση της δράσης θα αναλάβει και ο εκπαιδευτικός οργανισμός goLearn, σε συνεργασία με Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ). Μέσω αυτών, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης και να ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες συμμετοχής.

Χαρακτηριστικά του νέου Voucher

Σύμφωνα με ενημέρωση του Proson.gr, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εξέλιξης των συμμετεχόντων.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι διαθέσιμες θέσεις αναμένεται να καλυφθούν άμεσα μόλις δημοσιευθεί η πρόσκληση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι εγκαίρως για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Νέο πρόγραμμα έως 1.700 ευρώ

Παράλληλα, αναμένεται ένα δεύτερο, μεγάλο πρόγραμμα κατάρτισης, που θα ξεκινήσει την άνοιξη. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι ανεξάρτητο από το Voucher των 750 ευρώ και θα πραγματοποιηθεί επίσης εξ αποστάσεως.