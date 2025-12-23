Λήγει σύντομα η προθεσμία για το πρόγραμμα Gigabit Voucher των 200 ευρώ, που προσφέρει επιδότηση για την αναβάθμιση της σύνδεσης στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες. Οι δικαιούχοι, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, μπορούν να λάβουν κουπόνι αξίας 200 ευρώ για να καλύψουν μέρος του κόστους εγκατάστασης και του μηνιαίου τιμήματος για τους πρώτους 24 μήνες σε υπηρεσίες τουλάχιστον 250 Mbps.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ήδη ευρυζωνική σύνδεση με ταχύτητα download άνω των 100 Mbps. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές που περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις του προγράμματος, ενώ η επιδότηση παρέχεται μία φορά ανά δικαιούχο.

Διαδικασία αίτησης και έκδοσης voucher

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν και να εξαργυρώσουν το Gigabit Voucher ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα:

Επισκέπτονται τον χάρτη του προγράμματος για να ελέγξουν αν η διεύθυνσή τους καλύπτεται από τα δίκτυα των παρόχων.

Επιλέγουν « Υποβολή αίτησης » και συνδέονται με τους κωδικούς Taxisnet .

» και συνδέονται με τους κωδικούς . Δηλώνουν αν πρόκειται για νέα ή υφιστάμενη σύνδεση, συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία και αποδέχονται τους όρους συμμετοχής.

Λαμβάνουν το voucher μέσω email και SMS στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει.

στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει. Επικοινωνούν με τον πάροχο της επιλογής τους, γνωστοποιώντας τον αριθμό του voucher.

Προϋποθέσεις για τους παρόχους

Οι πάροχοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα οφείλουν να προσφέρουν υπηρεσίες που πληρούν συγκεκριμένα τεχνικά και εμπορικά κριτήρια:

Ταχύτητα download τουλάχιστον 250 Mbps ή συμμετρική ταχύτητα 100 Mbps, διαθέσιμη και σε ώρες αιχμής.

ή συμμετρική ταχύτητα 100 Mbps, διαθέσιμη και σε ώρες αιχμής. Παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού (modem/router) στον τελικό χρήστη.

Έκπτωση ίση ή μεγαλύτερη από την αξία του voucher σε σχέση με τις προγενέστερες εμπορικές προσφορές.

Προθεσμίες και διαδικασίες

Οι αιτήσεις έκδοσης voucher υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας www.gigabit-voucher.gov.gr έως:

31 Δεκεμβρίου 2025 για φυσικά πρόσωπα.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιτηδευματιών έληξε στις 15 Δεκεμβρίου.

Η περίοδος εξαργύρωσης των vouchers ολοκληρώνεται στις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Προθεσμίες για παρόχους

Οι αιτήσεις εγγραφής παρόχων στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος υποβάλλονται έως την 28 Νοεμβρίου 2025 .

στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος υποβάλλονται έως την . Τα αιτήματα έγκρισης προσφορών μπορούν να κατατεθούν έως την 5 Δεκεμβρίου 2025.

Η ολοκλήρωση όλων των πληρωμών και του συνολικού προγράμματος έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου 2026.