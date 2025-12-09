Ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) δίνει την ευκαιρία σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αλλά και σε ανέργους να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να λάβουν επίδομα έως 750 ευρώ. Η καινοτομία; Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, καθιστώντας το προσβάσιμο σε όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (NextGenerationEU), στοχεύοντας στη σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας.

Τι προσφέρει

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 150 ώρες κατάρτισης σε αντικείμενα με ζήτηση στην αγορά εργασίας και να αποκτήσουν πιστοποίηση εξ αποστάσεως από αναγνωρισμένο φορέα. Παράλληλα, θα λάβουν την επιταγή κατάρτισης (training voucher) αξίας 750€.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλη την Ελλάδα και υλοποιείται σε συνεργασία με το ΕΚΕΚ ΑΤΗΕΝΑ ΚΔΒΜ, φορέα αναγνωρισμένο για την ποιότητα και την αξιοπιστία των προγραμμάτων του.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με ενεργή σύμβαση εργασίας.

Άνεργοι που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βελτιώσουν τις πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Βασικές προϋποθέσεις για τους εργαζόμενους:

Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Να μην έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης.

Τι προσφέρει

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία να αποκτήσει κάποιος:

Δεξιότητες που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Αναγνωρισμένη πιστοποίηση, χωρίς φυσική παρουσία.

Επιπλέον εισόδημα μέσω της επιταγής κατάρτισης 750€.

Η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως κάνει το πρόγραμμα ιδιαίτερα προσιτό, ακόμα και για όσους βρίσκονται μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα.

Πώς να δηλώσετε συμμετοχή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο ΕΚΕΚ ΑΤΗΕΝΑ ΚΔΒΜ και θα ειδοποιηθούν πρώτοι μόλις ανοίξει η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ. Η ενημέρωση θα γίνει μέσω Email, Viber ή SMS, με οδηγίες για τη σωστή υποβολή της αίτησης στο Μητρώο Ωφελουμένων.

Με αυτό το πρόγραμμα, η κατάρτιση γίνεται προσιτή, η πιστοποίηση εύκολη και το επίδομα ένα επιπλέον κίνητρο για όλους όσοι θέλουν να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

