Σε εξέλιξη βρίσκεται και ολοκληρώνεται στις 5 Δεκεμβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ), το οποίο προσφέρει voucher έως 2.500 ευρώ σε οικογένειες παιδιών με αναπηρία ή αναπτυξιακές δυσκολίες.
Το πρόγραμμα που υλοποιείται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στοχεύει στην έγκαιρη υποστήριξη των παιδιών και στη σταθερή ενδυνάμωση των οικογενειών τους. Η παρέμβαση αφορά 2.500 παιδιά έως 6 ετών που βρίσκονται:
- σε διάγνωση αναπηρίας
- σε αναπτυξιακές διαταραχές
- σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αναπτυξιακών δυσκολιών
Στόχος του προγράμματος είναι η ολιστική, οικογενειοκεντρική προσέγγιση μέσα από αξιολόγηση, εξατομικευμένο πλάνο και υποστηρικτικές συνεδρίες στο οικείο περιβάλλον του παιδιού.
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
Δικαίωμα αίτησης έχουν:
- γονείς
- πρόσωπα με γονική μέριμνα και επιμέλεια
- ανάδοχοι ή επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς
- νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών
Πώς και πότε υποβάλλεται η αίτηση
Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα proimi.eetaa.gr με χρήση των κωδικών TAXISNET.
Προθεσμία υποβολής ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου 2025 και λήγει στις 5 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 23:59 μ.μ.
Έγγραφα που αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο εκτός του πληροφοριακού συστήματος, δεν γίνονται δεκτά.
Όλα τα ηλεκτρονικά υποβληθέντα έγγραφα επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου.
Ύψος voucher και κατηγορίες επιδότησης
Η αξία τοποθέτησης (voucher) για κάθε παιδί διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των μηνιαίων συνεδριών:
Κατηγορία 1
800 ευρώ / μήνα
τουλάχιστον 20 συνεδρίες
Κατηγορία 2
600 ευρώ / μήνα
τουλάχιστον 15 συνεδρίες
Κατηγορία 3
400 ευρώ / μήνα
τουλάχιστον 10 συνεδρίες
Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν συνολικά 2.500 ωφελούμενοι που θα διαθέτουν πλήρη φάκελο, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα.
Κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής
Για την επιλογή των ωφελούμενων θα ληφθούν υπόψη:
- το οικογενειακό εισόδημα
- η οικογενειακή κατάσταση
- η κοινωνική κατάσταση των αιτούντων
- η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενος από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η υλοποίηση γίνεται μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).