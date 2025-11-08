Από τις 14 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για την ένταξη παιδιών, ηλικίας έως 6 ετών, με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές ή και με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης αναπτυξιακών διαταραχών στο πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση.

Σκοπός του προγράμματος είναι ο εντοπισμός, η πρόληψη και η ελαχιστοποίηση των περιορισμών για τα παιδιά, η ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και η οικογενειακή ευημερία. Μάλιστα, στο εν λόγω πρόγραμμα θα ενταχθούν και θα λάβουν voucher 2.500 ωφελούμενα παιδιά με πλήρη φάκελο κατά τα οριστικά αποτελέσματα. Την αίτηση – με κωδικούς Taxisnet μέσω της ιστοσελίδας proimi.eetaa.gr – μπορούν να υποβάλουν οι γονείς, τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια, οι ανάδοχοι και επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς, οι νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών έως τις 5 Δεκεμβρίου.