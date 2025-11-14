Από τις 14 Νοεμβρίου 2025, οι γονείς και οι κηδεμόνες παιδιών έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακές δυσκολίες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για το Πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης. Το πρόγραμμα αφορά 2.500 παιδιά και στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω εξατομικευμένων συνεδριών, ενώ παρέχει vouchers από 400 έως 800 ευρώ ανά παιδί, χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε τη σημασία της πρώιμης παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού και στην καθημερινή του ρουτίνα, με ενεργή συμμετοχή της οικογένειας: «Είμαστε έμπρακτα δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες μέσα από ένα απολύτως οικογενειοκεντρικό μοντέλο παρέμβασης. Πρόκειται για μία έγκαιρη και ολιστική παρέμβαση υποστήριξης των παιδιών, των οικογενειών και του περιβάλλοντός τους. Θέτουμε την οικογένεια στο επίκεντρο της παρέμβασης και τη στηρίζουμε, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν από την αναπτυξιακή διαταραχή ή την αναπηρία του παιδιού».

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας proimi.eetaa.gr με χρήση κωδικών TaxisNet, μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 23:59. Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν οι 2.500 υποψήφιοι με πλήρη φάκελο, και η επιλογή θα βασίζεται σε κριτήρια μοριοδότησης που σχετίζονται με το οικογενειακό εισόδημα και την κοινωνική κατάσταση των αιτούντων.

Η αξία των vouchers ορίζεται ως εξής:

800 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 20 συνεδρίες

600 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 15 συνεδρίες

400 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 10 συνεδρίες

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ, ενώ το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται στις ιστοσελίδες:

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – https://minscfa.gov.gr

Ε.Ε.Τ.Α.Α. – www.eetaa.gr

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – https://greece20.gov.gr

Με το πρόγραμμα να έχει ξεκινήσει από σήμερα, οι οικογένειες έχουν πλέον την ευκαιρία να στηρίξουν την ανάπτυξη των παιδιών τους, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική ένταξή τους.