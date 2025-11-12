Από τις 14 Νοεμβρίου 2025 οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για το πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη 2.500 παιδιών έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακές δυσκολίες. Μέσω εξατομικευμένων συνεδριών, το πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη των παιδιών, να ελαχιστοποιήσει περιορισμούς και να στηρίξει ουσιαστικά τις οικογένειές τους.

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας proimi.eetaa.gr με χρήση κωδικών TaxisNet έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025. Η συμμετοχή περιλαμβάνει vouchers αξίας 400 έως 800 ευρώ ανά παιδί ανάλογα με τον αριθμό συνεδριών, χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Την αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι γονείς, τα πρόσωπα που ασκούν την γονική μέριμνα και την επιμέλεια, οι ανάδοχοι και επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς, οι νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών, από τις 14.11.2025 ώρα 08.00 π.μ. έως τις 5.12.2025 ώρα 11.59 μ.μ.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε τη σημασία της πρώιμης παρέμβασης, με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων, κυρίως στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού και στο πλαίσιο της καθημερινής ρουτίνας και δραστηριότητάς του με την ενεργή συνδρομή της οικογένειας: «Είμαστε έμπρακτα δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες μέσα από ένα απολύτως οικογενειοκεντρικό μοντέλο παρέμβασης. Πρόκειται για μία έγκαιρη και ολιστική παρέμβαση υποστήριξης των παιδιών, των οικογενειών και του περιβάλλοντός τους. Θέτουμε την οικογένεια στο επίκεντρο της παρέμβασης και τη στηρίζουμε, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν από την αναπτυξιακή διαταραχή ή την αναπηρία του παιδιού».

Και συνέχισε: «Καλούμε τους γονείς και κηδεμόνες παιδιών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης. Μαζί τους και εμείς στοχεύουμε στη στήριξη της ανάπτυξης των παιδιών τους από τη βρεφική ηλικία, την ενδυνάμωση των οικογενειών τους και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης».

Σημειώνεται ότι:

Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε ωφελούμενο παιδί ανέρχεται σε: οκτακόσια (800) ευρώ ανά μήνα για κατ’ ελάχιστον 20 συνεδρίες ανά μήνα, σε εξακόσια (600) ευρώ ανά μήνα για παροχή κατ’ ελάχιστον 15 συνεδριών ανά μήνα ή τετρακόσια (400) ευρώ ανά μήνα για κατ’ ελάχιστον 10 συνεδρίες ανά μήνα.

για κατ’ ελάχιστον 20 συνεδρίες ανά μήνα, σε εξακόσια (600) ευρώ ανά μήνα για παροχή κατ’ ελάχιστον 15 συνεδριών ανά μήνα ή για κατ’ ελάχιστον 10 συνεδρίες ανά μήνα. Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Προγράμματος υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Νόμιμου Εκπροσώπου του υποψήφιου Ωφελούμενου.

Αιτήσεις ή έγγραφα που αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλην της ηλεκτρονικής υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα δεν θα γίνονται δεκτά και θα απορρίπτονται.

Στο Πρόγραμμα θα ενταχθούν και θα λάβουν voucher 2.500 Ωφελούμενοι με πλήρη φάκελο κατά τα οριστικά αποτελέσματα.

Κατά την επιλογή των δυνητικά ωφελούμενων θα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια μοριοδότησης που αφορούν στο οικογενειακό εισόδημα, καθώς και στην οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των αιτούντων, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής. Η αίτηση των ωφελούμενων θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος.

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης για τους ωφελούμενους του Προγράμματος ΠΠΠ ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται μέσω διαδικτύου στον ιστότοπο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – https://minscfa.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Φορέα Υλοποίησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) www.eetaa.gr στο πεδίο των ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – https://greece20.gov.gr και δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή.