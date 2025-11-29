Η καθολική εφαρμογή της δράσης «Νταντάδες της γειτονιάς» εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», με συνολική δημόσια δαπάνη 56,02 εκατ. ευρώ. Η ένταξη πραγματοποιήθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και την υφυπουργό Έλενα Ράπτη.

Το πρόγραμμα αφορά τη χορήγηση voucher έως 500 ευρώ μηνιαίως σε ωφελούμενους γονείς – μητέρες ή πατέρες που ασκούν αποκλειστική γονική μέριμνα – για την κάλυψη μέρους της αμοιβής διαπιστευμένων επιμελητών ή επιμελητριών. Οι τελευταίοι θα παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών, κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της αναζήτησης εργασίας των γονιών.

Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται είτε στο σπίτι της οικογένειας είτε στην οικία του επιμελητή ή της επιμελήτριας, δίνοντας ευελιξία και προσαρμογή στις ανάγκες κάθε οικογένειας.

Πανελλαδική υλοποίηση και επιμέρους ενέργειες

Η δράση θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής ενέργειες:

* Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος της πιλοτικής φάσης για την καθολική εφαρμογή.

* Πληρωμές των ωφελούμενων γονέων.

* Συντονισμό, υποστήριξη και διενέργεια ελέγχων.

* Λειτουργία Call Center για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων.

* Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων στην απασχόληση, η εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, καθώς και η ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, επιδιώκεται η βελτίωση του οικογενειακού προγραμματισμού και της καθημερινότητας των εργαζόμενων γονέων.

Μέσω της πράξης εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 3.600 γονείς, στους οποίους θα χορηγηθούν τα vouchers, ώστε να επιλέξουν από το Μητρώο της Δράσης τους επιμελητές που επιθυμούν για τη φροντίδα των παιδιών τους.

Δικαιούχος του προγράμματος έχει οριστεί η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.