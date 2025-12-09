Ειδικό βοήθημα 810 ευρώ από τη ΔΥΠΑ θεσπίζεται για πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δεν λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται στα 810 ευρώ, βάσει της νέας αναπροσαρμογής του ημερήσιου επιδόματος ανεργίας στα 21,60 ευρώ από την 1η Απριλίου 2025, ποσό που αντιστοιχεί σε 37,5 ημερήσια επιδόματα. Το βοήθημα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος της οικογένειας.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαίωμα λήψης του βοηθήματος έχουν άνεργοι που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών

Αποφυλακισμένοι

Γυναίκες θύματα έμφυλης ή/και ενδοοικογενειακής βίας

Θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking)

Άτομα που έχουν ολοκληρώσει προγράμματα απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες

Προϋποθέσεις χορήγησης

Για την καταβολή του βοηθήματος απαιτείται:

Εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ με την αντίστοιχη ιδιότητα την ημέρα υποβολής της αίτησης.

με την αντίστοιχη ιδιότητα την ημέρα υποβολής της αίτησης. Ασφάλιση από 1 έως 75 ημέρες στον e-ΕΦΚΑ κατά τα τελευταία δύο έτη ή από την έναρξη της ποινής για τους αποφυλακισμένους.

Τα εισοδηματικά όρια ορίζονται ως εξής:

Έως 16.000 ευρώ για άγαμους.

για άγαμους. Έως 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί .

για έγγαμους, με . Έως 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Επιπλέον, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται

Το βοήθημα δεν καταβάλλεται σε όσους λαμβάνουν ήδη:

Τακτικό επίδομα ανεργίας

Επίδομα μακροχρόνια ανέργων

Βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

Ειδικό εποχικό βοήθημα

Σημείωση: Το ειδικό βοήθημα μπορεί να καταβληθεί μία φορά ανά διετία.

Διαδικασία αίτησης

Η αίτηση πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να:

Συνδεθούν με τους κωδικούς TAXISnet. Συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία. Επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων, η ΔΥΠΑ προχωρά στην καταβολή του ποσού των 810 ευρώ ή του αυξημένου ποσού, εφόσον υπάρχουν έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.

Χρήσιμες πληροφορίες

Η σχετική εγκύκλιος της ΔΥΠΑ περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα εισοδηματικά κριτήρια και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση πολιτών που αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές δυσκολίες και δεν καλύπτονται από άλλα προγράμματα επιδομάτων.