Το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη χορήγηση των επιδομάτων εορτών στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα καθορίζεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 19040/1981 (ΦΕΚ Β΄742/1981). Τα επιδόματα εορτών αποτελούν υποχρεωτική παροχή από όλους τους εργοδότες και συνιστούν νόμιμη αποδοχή των εργαζομένων.

Ποιοι δικαιούνται

Δικαίωμα στο Δώρο Χριστουγέννων και στο Δώρο Πάσχα έχουν όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, είτε αμείβονται με μηνιαίο μισθό είτε με ημερομίσθιο. Το δικαίωμα ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και από τον χρόνο πρόσληψης μέσα στο έτος.

Δεν δικαιούνται τα δώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι και όσοι λαμβάνουν επιδόματα χωρίς ενεργή σύμβαση εργασίας.

Ύψος επιδομάτων

Δώρο Χριστουγέννων: Για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μισθό, ενώ για ημερομίσθιο ισούται με 25 ημερομίσθια.

Δώρο Πάσχα: Ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό ή 15 ημερομίσθια για όσους εργάζονται με ημερομίσθιο.

Πότε καταβάλλονται πλήρως

Δώρο Πάσχα: για εργασία από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.

Δώρο Χριστουγέννων: για εργασία από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου.

Αναλογικός υπολογισμός

Όταν η εργασιακή σχέση δεν καλύπτει ολόκληρη την περίοδο, το επίδομα υπολογίζεται αναλογικά:

Δώρο Χριστουγέννων: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19ήμερο εργασίας.

Δώρο Πάσχα: 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 ημέρες εργασίας.

Παραδείγματα υπολογισμού

Εργαζόμενος με μισθό 900 € που εργάστηκε τρεις μήνες από Μάιο έως Δεκέμβριο δικαιούται:

(900€/25)x2xαριθμοˊς19ημεˊρων(900 € / 25) x 2 x αριθμός 19ημέρων(900€/25)x2xαριθμοˊς19ημεˊρων

Εργαζόμενος με ημερομίσθιο 40 € που εργάστηκε δύο μήνες Ιανουαρίου – Απριλίου δικαιούται 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 ημέρες εργασίας.

Προθεσμίες πληρωμής

Δώρο Πάσχα: έως τη Μεγάλη Τετάρτη.

Δώρο Χριστουγέννων: έως τις 21 Δεκεμβρίου.

Η μη καταβολή των δώρων αποτελεί σοβαρή παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και επιφέρει πρόστιμα στον εργοδότη.

Τα επιδόματα εορτών είναι υποχρεωτική παροχή για όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Το ύψος τους εξαρτάται από το είδος της αμοιβής και τη διάρκεια της εργασίας, ενώ ακόμα και αν η σχέση εργασίας δεν καλύπτει ολόκληρη την περίοδο, ο εργαζόμενος δικαιούται αναλογικό ποσό.