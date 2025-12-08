Ξεκινά σήμερα η αντίστροφη μέτρηση για τις πρώτες καταβολές στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων πολιτών. Από σήμερα, Δευτέρα και έως τις 12 Δεκεμβρίου, e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ «ρίχνουν» στην αγορά πάνω από 62 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περισσότερους από 53.000 δικαιούχους με εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης και πληρωμές του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου».

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 20,5 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης νέων αποφάσεων για εφάπαξ παροχές. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά μέσα στο συγκεκριμένο πενθήμερο.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προχωρά σε τέσσερις βασικές κατηγορίες καταβολών:

Επιδόματα ανεργίας & λοιπά επιδόματα

Καταβάλλονται 20 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους.

Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

Περίπου 1 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 1.500 μητέρες.

Προγράμματα απασχόλησης ΔΥΠΑ

Περισσότερα από 21 εκατ. ευρώ θα λάβουν 20.000 δικαιούχοι που συμμετέχουν σε ενεργά προγράμματα απασχόλησης.

Πρόγραμμα «Σπίτι μου»

Καταβάλλονται 80.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο, στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης του στεγαστικού προγράμματος.