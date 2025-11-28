Καταβάλλονται σήμερα 199,56 εκατ. ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 886.883 δικαιούχων, στο πλαίσιο της επιστροφής ενός μηνιαίου ενοικίου για τις μισθώσεις του φορολογικού έτους 2024. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, βάσει των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης κάθε δικαιούχου, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Ποσά ενίσχυσης:

• Για κύρια κατοικία: έως 800 ευρώ ετησίως, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

• Για φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ ετησίως ανά φοιτητή.

Το ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024. Σε περιπτώσεις διαδοχικών μισθώσεων, ο υπολογισμός έγινε βάσει του αθροίσματος των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων

Η ενίσχυση καταβάλλεται και σε μισθωτές που υπέβαλαν έως τις 20 Οκτωβρίου 2025 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά πληρωμής, βεβαίωση σπουδών) στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr). Αυτό ισχύει για περιπτώσεις όπου ο εκμισθωτής:

• δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης (όπως το Δημόσιο) ή

• υποβάλλει χειρόγραφη δήλωση (π.χ. ανήλικοι ιδιοκτήτες).

Όσοι δεν κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 20/10/2025, μπορούν να τα υποβάλουν έως τις 31/12/2025, ώστε να λάβουν την ενίσχυση σε επόμενο στάδιο.

Δυνατότητα επανεξέτασης

Οι μισθωτές που δεν έλαβαν την επιστροφή ή έλαβαν μικρότερο ποσό μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πύλη myAADE. Το αίτημα αφορά περιπτώσεις όπως:

• μη καταβολή για όλες τις φοιτητικές κατοικίες της οικογένειας,

• καταβολή μικρότερου ποσού από το προβλεπόμενο,

• εσφαλμένη εφαρμογή περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ψηφιακά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά πληρωμών).

Κριτήρια χορήγησης

Για τη λήψη της ενίσχυσης απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων:

• Για κύρια κατοικία:

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Έγγαμοι ή μέλη συμφώνου συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

• Περιουσιακά κριτήρια:

Η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας (βάσει ΕΝΦΙΑ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμους, προσαυξημένες κατά 20.000 ευρώ για σύζυγο ή κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

• Για φοιτητική κατοικία εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια, ανεξάρτητα από το αν η κατοικία δηλώνεται από τους γονείς ή τον ίδιο τον φοιτητή.

Τρόπος πληρωμής

Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω της πύλης myAADE ή της εφαρμογής myAADEapp. Περίπου 30.000 δικαιούχοι δεν έλαβαν την επιδότηση, καθώς δεν είχαν δηλώσει IBAN. Θα ειδοποιηθούν εκ νέου για να το πράξουν άμεσα.

Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους για την ενημέρωση των στοιχείων, ώστε να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς πληρωμές το επόμενο διάστημα.

Επικοινωνία και υποστήριξη

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

• Τηλεφωνικά στο 1521 (χωρίς χρέωση) από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.

• Ψηφιακά στο my1521, επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή Ενοικίου.

Πότε απαιτείται αίτημα στην ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης Α.1132/2025 των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης, εφόσον ο εκμισθωτής:

• δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης (π.χ. Δημόσιο) ή

• υποβάλλει χειρόγραφη δήλωση (π.χ. ανήλικοι ιδιοκτήτες).

Η υποβολή γίνεται μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πύλη myAADE. Αν τα δικαιολογητικά υποβληθούν μετά τις 20/10/2025 αλλά έως τις 31/12/2025, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο χρόνο.

Σε περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης λόγω διαφορών στα ποσά ή μη διαπίστωσης των προϋποθέσεων, οι δικαιούχοι μπορούν να επανυποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως το τέλος του έτους, ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή.