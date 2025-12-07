Ο Δεκέμβριος φέρνει σημαντικές πληρωμές για εκατομμύρια δικαιούχους. Πριν από τις γιορτές θα καταβληθούν επιδόματα ΟΠΕΚΑ, το Δώρο Χριστουγέννων, παροχές της ΔΥΠΑ, αλλά και οι συντάξεις Ιανουαρίου με την ετήσια αύξηση, δίνοντας σε κάθε οικογένεια την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες της και να προετοιμαστεί για τις γιορτές με ασφάλεια.

Τα επιδόματα

Επιστροφή ενοικίου:

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN, καλούνται να το πράξουν άμεσα, ώστε να λάβουν την ενίσχυση που δικαιούνται.

Εκτιμάται ότι οι δικαιούχοι, που εκ παραδρομής δήλωσαν στους παραπάνω κωδικούς του Ε1 τη μηνιαία δαπάνη, αντί της ετήσιας, δεν ξεπερνούν το 1% του συνόλου.

Επίδομα θέρμανσης:

Σημαντική ημερομηνία θεωρείται η 23η Δεκεμβρίου, οπότε αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης για περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Για να πιστωθεί το ποσό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως την αίτησή τους στην πλατφόρμα myΘέρμανση.

Επίδομα Παιδιού:

Πριν από τα Χριστούγεννα μπαίνει η έκτη και τελευταία δόση από το επίδομα παιδιού Α21 για το 2025. Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Δώρο Χριστουγέννων

Φέτος, η καταβολή θα γίνει υποχρεωτικά νωρίτερα, καθώς η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπει ο νόμος –η 21η Δεκεμβρίου– συμπίπτει με Κυριακή. Έτσι, οι εργοδότες οφείλουν να εξοφλήσουν το Δώρο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Συντάξεις

Όσον αφορά τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026, που αναμένεται να πληρωθούν πριν από τα Χριστούγεννα, θα καταβληθεί και η ετήσια αύξηση ύψους 2,4% περίπου (μεικτά), όπου οι συνταξιούχοι θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται από 12 ευρώ τον μήνα (μεικτά) για συντάξεις των 500 ευρώ ως 65 ευρώ τον μήνα για συντάξεις ως 2.700 ευρώ

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι. Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσει σε πληρωμές συνταξιούχων των τέως Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου αναμένεται να μπουν τα χρήματα των μη μισθωτών συνταξιούχων των τέως Ταμείων ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, Δημόσιο, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και ΕΤΑΤ.