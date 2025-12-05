Τα ποσά που έχουν καταβληθεί στους αγρότες από 1/1/2025 έως 1/12/2025, υπενθυμίζουν πηγές της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, με βάση, μάλιστα, τα τελευταία, επικαιροποιημένα στοιχεία.

Αναλυτικά, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου είχε καταβληθεί ποσό των 2,48 δισ. ευρώ, ενώ κατά τον μήνα Δεκέμβριο θα καταβληθεί άλλο 1,2 δισ. ευρώ.

Το σύνολο ανέρχεται στα 3,7 δισ. ευρώ, 600.000 ευρώ περισσότερα από την ενίσχυση του 2024.

Τα στοιχεία με την κρατική ενίσχυση, ανά κωδικό, όπως κοινοποιήθηκαν, έχουν ως εξής:

Οι πληρωμές στους αγρότες από 1/1 έως 1/12 του 2025

Πληρωμές προς αγρότες:

Πληρωμές Ποσό (δισ. ευρώ)

Μέχρι 1/12 2,48

Μέχρι 31/12 1,2

Σύνολο 3,7

Πληρωμές 2024: 3,1

Αναλυτικότερα:

Πληρωμές έως 24/11/2025:

Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι 869,7

Συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα 11,2

Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας 3,6

Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον 400,1

Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 269,2

Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου 11

Πράσινη ενίσχυση 0,5

Νέοι γεωργοί 0,01

Λοιπές άμεσες ενισχύσεις 0,65

Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς 6,5

Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον 13,2

Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 118

Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου 5

Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα 29

Καθεστώς βασικής ενίσχυσης 1,7

Επενδυτικά Πυλώνα Ι 48

Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς 48

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 706,8

M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών 0,23

M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα 30,8

M11 – Βιολογική γεωργία 11,3

M11 – Βιολογική κτηνοτροφία 3,2

M01 – Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 12,5

M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση 19,6

M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 0,19

M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 420,1

M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων 4,1

M06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων 0,05

M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 0,05

M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών 16

M16 – Συνεργασία 27,5

M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER 150,5

M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών 7,8

ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας IΙ – Παρέμβαση 3-71 2,9

Ενισχύσεις Υπουργείου Οικονομικών 353

Ευλογιά Πανώλη 93

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ 144

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 56

Λοιπές 60

Σύνολο 1977,5

Πληρωμές από 25/11 έως 1/12:

Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι 373

Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης 363

Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη 10

Επενδυτικά Πυλώνα Ι 0,1

Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς 0,1

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 122,6

M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση 1

M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 0,02

M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού 28,2

M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων 0,5

M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 0,05

M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών 0,3

M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα 43,3

M16 – Συνεργασία 1,8

M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER 11,2

M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών 0,1

ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-70 32,8

ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-71 2,9

Σύνολο 496,2