Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προχωρώντας σε αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αξόνων, τελωνείων και κομβικών σημείων του οδικού δικτύου.

Στην Καρδίτσα στον Ε-65, οι αγρότες δηλώνουν ότι ο αγώνας τους έχει να κάνει με την επιβίωσή τους, ενώ τη στήριξή του εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας τονίζοντας ότι «είμαστε ένα μέτωπο».

Άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, κλειστό το τελωνείο των Ευζώνων

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, αποκλείοντας κατά διαστήματα τα τελωνεία στις πύλες εισόδου της χώρας.

Το απόγευμα άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι δε θα προχωρήσουν σε άλλο αποκλεισμό σήμερα. Σε γενική συνέλευση που θα κάνουν το πρωί της Παρασκευής θα συζητήσουν την περαιτέρω στάση τους.

Στο τελωνείο των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση για λίγη ώρα για να αποσυμφορηθεί η κίνηση και στη συνέχεια προχώρησαν και πάλι σε αποκλεισμό.

Στα διόδια των Μαλγάρων, στην εθνική οδό, παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα.

Μάλγαρα: Περίπου 300 τρακτέρ

Στα Μάλγαρα, κλειστό επ’ αόριστον παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα κλείνει περιοδικά.

Μάλιστα στο πλευρό του αγροτικού κόσμου, βρίσκονται και άλλοι κλάδοι, οδηγοί ταξί και παραγωγοί λαϊκών αγορών, ενώ σήμερα ήταν εκεί οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί περίπου 20 νεκροφόρες έφτασαν στα Μάλγαρα στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης. Το μπλόκο εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη παραγωγή ρυζιού της χώρας.

Οι αγρότες τονίζουν ότι έχουν καταρρεύσει οι τιμές πώλησης.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, εξετάζουν για αύριο Παρασκευή το κλείσιμο σε τρία νευραλγικά σημεία της περιοχής και, συγκεκριμένα στα Πράσινα Φανάρια, ή πιο πάνω προς τον κόμβο του αεροδρομίου Μακεδονία ή στο Δερβένι.

Αιφνιδιαστικά έκλεισαν την ΕΟ Πατρών – Πύργου και στα δυο ρεύματα

Λίγο μετά τις 20:00 οι αγρότες έκλεισαν αιφνιδιαστικά την Εθνικί Οδό Πατρών – Πύργου και στα δυο ρεύματα.

Η παλιά εθνική Πατρών -Πύργου είναι ανοιχτή. Δεν είναι πολλά τα αγροτικά μηχανήματα εκεί, οι αφίξεις ωστόσο και άλλων αγροτών είναι συνεχείς παρά τον κακό καιρό.

Οι αγρότες έχουν παρατάξει περίπου 50 τρακτέρ που βρίσκονται εκατέρωθεν της Παλιάς Εθνικής Οδού. Ωστόσο, λίγο αργότερα, αναμένονται ακόμη 30 με 40 τρακτέρ από τα γειτονικά χωριά.

Φλώρινα: Μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης

Στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία έστησαν μπλόκο αγρότες από τη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή και πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας – από τη μία το μεσημέρι.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών στο κέντρο της Φλώρινας με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα. Το μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης θα ενισχυθεί τις επόμενες ώρες από αγρότες και κτηνοτρόφους που από τις 2/12 έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης – Φλώρινας.

Οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα έχουν αποκλείσει τον δρόμο από τη μία το μεσημέρι και είναι «άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε», όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ουρά 11 χλμ. σχηματίζουν τα σταθμευμένα φορτηγά στο τελωνείο Κήπων

Με τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών να συνεχίζεται στο τελωνείο των Κήπων, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, τα σταθμευμένα πριν από το τελωνείο οχήματα έχουν σχηματίσει ουρά 11 χλμ. κατά μήκος της επαρχιακής οδού Φερών μέχρι και τον κόμβο του Αρδανίου.

«Ο αριθμός των φορτηγών είναι πολύ μεγάλος και η ουρά φτάνει από το Τελωνείο μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας. Για να αποσυμφορηθεί κάπως η κατάσταση, χθες το βράδυ πέρασαν 50 οχήματα στην Τουρκία και το ίδιο θα γίνει απόψε και τις επόμενες ημέρες.

Από τα φορτηγά που περιμένουν να μπουν στη χώρα μας, σε συνεργασία των τελωνειακών Αρχών Ελλάδας-Τουρκίας έρχονται μόνον αυτά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, όπως θαλασσινά», ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστας Αλεξανδρής.

Λάρισα: Αναβλήθηκε για 15/12 η δίκη των δύο αγροτών

Για τις 15 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη των δύο αγροτών που συνελήφθησαν στα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την έξοδο των τρακτέρ την περασμένη Κυριακή.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο αγρότες είναι σωματική βλάβη και βία κατά υπαλλήλων ο πρώτος και βία κατά υπαλλήλων ο δεύτερος.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας πραγματοποίησαν συλλαλητήριο με συμβολικό αριθμό τρακτέρ στην κεντρική πλατεία, ζητώντας να αθωωθούν οι δύο αγρότες.

Διαβάστε ακόμα:

Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Σκληραίνουν τη στάση τους αγρότες και κτηνοτρόφοι