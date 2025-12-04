Χιλιάδες αγροτικά μηχανήματα παραμένουν στα μπλόκα, με αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων, προαναγγέλοντας αποκλεισμούς σε λιμάνια και αεροδρόμια.Αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα δηλώνουν αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις για τον πρωτογενή τομέα.

Στο Κιάτο αστυνομικός σπρώχνει αγρότη με την ασπίδα του. Οι συνάδελφοί του ρίχνουν χημικά. Ο επικεφαλής αστυνομικός προσπαθεί να συγκρατήσει τη διμοιρία. Αγρότες χτυπούν τους αστυνομικούς και τους παρασέρνουν για αρκετά μέτρα.

Ο αστυνομικός κλοιός έχει, πια σπάσει και 200 αγρότες από την Κορινθία καταλαμβάνουν το οδόστρωμα της εθνικής οδού στον κόμβο του Κιάτου.

Έκλεισε το τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας

Στη μία μετά το μεσημέρι έκλεισε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό πότε θα ξανανοίξει, όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Παρά το κλείσιμο, εξακολουθεί να επιτρέπεται η διέλευση σε Ι.Χ., λεωφορεία και ασθενοφόρα, ώστε να εξασφαλίζεται η βασική κυκλοφορία και οι επείγουσες μετακινήσεις. Οι αρχές και οι εμπλεκόμενοι φορείς παρακολουθούν την κατάσταση και ενημερώνουν συνεχώς για τυχόν αλλαγές.

Υπενθυμίζεται ότι το αγροκτηνοτροφικό μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα στήθηκε, χθες το απόγευμα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μελισσοκόμοι και εκπρόσωποι φορέων από άλλα εργατικά σωματεία.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, βρίσκονται σε οριακό σημείο ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Στο Τελωνείο Κήπων οι αγρότες πολιορκούν τα χερσαία σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα. Η διέλευση επιτρέπεται μόνο σε φορτηγά με ευπαθή προϊόντα. Οι αγρότες του Έβρου μοιράζουν νερό και σάντουιτς στους εγκλωβισμένους οδηγούς φορτηγών που έχουν προορισμό την Τουρκία.

Έκλεισε το τελωνείο των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία

Λίγα λεπτά μετά τις 13.30, οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής, μαζί με τους συναδέλφους τους από τα Γιαννιτσά έκλεισαν το τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επιτρέπουν, τουλάχιστον προς το παρόν, τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι αγρότες από τα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας έφτασαν στο τελωνείο των Ευζώνων λίγα λεπτά πριν από τη μία μετά το μεσημέρι, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα.

Αυτήν την ώρα πραγματοποιείται γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν συλλογικά τη μορφή και την κλιμάκωση της κινητοποίησής τους, καθορίζοντας και τα επόμενα βήματα για την εκπροσώπηση των αιτημάτων τους.

Στα Μάλγαρα μια πομπή από νεκροφόρες έφτασε στο μπλόκο των Μαλγάρων, με τους Οίκους Τελετών να δηλώνουν την υποστήριξή τους στους αγρότες.

Αρχικά συγκεντρώθηκαν έξω από τα νεκροταφεία «Αναστάσεως του Κυρίου» στη Θέρμη και, σχηματίζοντας πομπή, διέσχισαν το κέντρο της Θεσσαλονίκης και μετέβησαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι αγρότες, για να δηλώσουν με την παρουσία τους στο σημείο, τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις.

Πρώτο και βασικό αίτημά τους, όπως ανέφερε ο κ. Τσικνάκης, είναι η θεσμοθέτηση σαφών και αυστηρών παραμέτρων για την ίδρυση και λειτουργία των οίκων τελετών, ώστε «να μην μπορεί ο καθένας να δρα ανεξέλεγκτα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον νομό Θεσσαλονίκης λειτουργούν περίπου 200 γραφεία τελετών, αριθμός που όπως είπε καθιστά ακόμη πιο αναγκαίο το θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ποιότητα και την ορθή λειτουργία του επαγγέλματος.Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ του thesspost.gr, τα οχήματα οίκων τελετών της Θεσσαλονίκης έχουν παραταχθεί πλάι στα τρακτέρ, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι ο πρωτογενής τομέας πεθαίνει.«Στηρίζουμε εμπράκτως τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους του, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ιδιοκτήτης γραφείου τελετών Δημήτρης Τσικνάκης, επισημαίνοντας πως παράλληλα με τη συμπαράστασή τους στους αγρότες, οι επαγγελματίες του κλάδου των οίκων τελετών θα προβάλλουν και τα δικά τους αιτήματα.

Νέα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Ο αγροτικός κόσμος σε όλη τη χώρα χορεύει στο ρυθμό των μπλόκων που ξεφυτρώνουν κάθε μέρα όλο και περισσότερα. Στα ήδη υπάρχοντα, σήμερα προστέθηκαν στο Λόγγο Τρικάλων στον αυτοκινητόδρομο Ε-65, στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου στον κόμβο του Πύργου, στον κόμβο Νησελίου στην Ημαθία, στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Πρέβεζας στο ύψος του Λούρου και στον κόμβο Κερδυλών Σερρών.

Διαβάστε ακόμα:

Αμετακίνητοι οι αγρότες: Πάνω από 3.500 τρακτέρ στα μπλόκα Νίκαιας και Καρδίτσας