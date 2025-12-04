Οι αγρότες της Νίκαιας παραμένουν στο μπλόκο για τρίτη συνεχή ημέρα, διατηρώντας κλειστή την Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης στο ύψος της περιοχής και συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Η παρουσία τους ενισχύεται συνεχώς, καθώς νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα φτάνουν από χωριά της Λάρισας, δίνοντας νέα δυναμική στο μπλόκο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών, σύμφωνα με αποφάσεις της Τροχαίας, προκειμένου να αποφευχθεί η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στον κεντρικό άξονα.

Σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, αντιπροσωπεία των αγροτών αναμένεται να παραστεί στα δικαστήρια της Λάρισας, όπου δικάζονται οι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Νίκαια.

Κατά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, οι αγρότες συζήτησαν τον σχεδιασμό της συνέχειας των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας την αποφασιστικότητά τους να εντείνουν τον αγώνα τους.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων

Αγρότες από την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα παραμένουν στα μπλόκα, συντονίζοντας τις επόμενες κινήσεις τους. Οι παραγωγοί της Καρδίτσας έχουν στήσει μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Ε-65, δηλώνοντας πως είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους.

Σήμερα, αντιπροσωπεία τους θα βρεθεί στα δικαστήρια της Λάρισας, ενώ αύριο προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας, οι αγρότες των Τρικάλων προχώρησαν σε συγκέντρωση στα διόδια του Λόγγου, έξω από το κέντρο της πόλης. Με τρακτέρ ανέβηκαν στην Εθνική Οδό και απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Πάνω από 3.500 τρακτέρ

Στα μεγάλα μπλόκα της Νίκαιας και της Καρδίτσας έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 3.500 τρακτέρ, με συνεχείς ενισχύσεις από γύρω περιοχές.

«Χθες και προχθές στο μπλόκο της Νίκαιας ήρθαν άλλα 450 τρακτέρ. Είναι ένας αγώνας επιβίωσης που θα τον φέρουμε εις πέρας με όλους τους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα. Σκεφτόμαστε διάφορες μορφές δράσης, που θα δείχνει ότι υπάρχει μία τέτοια κλιμάκωση, περιμένοντας την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε, πρέπει να λυθούν χρόνια ζητήματα, που θα δώσουν όμως μία προοπτική στον αγρότη να παράγει και να μείνει στο επάγγελμα», είπε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτική Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Λάρισας.

«Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, μπορούν να έρθουν οι βουλευτές στα μπλόκα μας να μιλήσουν. Δεν τολμούν όμως. Γι’ αυτό δεν θέλουμε πλέον να ακούμε τον κύριο πρωθυπουργό. Όπως αυτός έβαλε κόκκινες γραμμές σε εμάς, έτσι κι εμείς βάζουμε κόκκινη γραμμή. Όταν αισθανθεί ότι είναι έτοιμος να σοβαρευτεί γύρω από το αγροτικό, τότε θα μιλήσουμε», είπε ο αγρότης Κώστας Ανεστίδης.

Οι αγρότες τονίζουν πως παλεύουν για να επιβιώσουν, ενώ αναφέρονται παράλληλα στις καταστροφές που υπέστησαν από την κακοκαιρία Daniel και τη θανάτωση χιλιάδων ζώων λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς και τις καθυστερήσεις των καταβολών των ενισχύσεων.

Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον κλοιό της αστυνομίας και προχώρησαν προς την Εθνική Οδό, ενώ στο Κιάτο σημειώθηκαν συγκρούσεις με χημικά και σπρωξίματα.

Οι αγρότες έχουν παραταχθεί στα σημεία εισόδου και εξόδου σε Προμαχώνα, Δοϊράνη, Εύζωνους και Κήπους, εμποδίζοντας τη διέλευση φορτηγών.

Στον Προμαχώνα αστυνομική κλούβα έκανε όπισθεν στον αυτοκινητόδρομο για να μπλοκάρει την πορεία των αγροτών, με αποτέλεσμα να εμβολίσει τρακτέρ, γεγονός για το οποίο έχει διαταχθεί ΕΔΕ.

«Ο οδηγός της κλούβας των ΜΑΤ λειτούργησε καθαρά με δολοφονικά ένστικτα», σχολίασε ο κος Ανεστίδης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα τελωνεία θα κλείνουν συμβολικά, ενώ αύριο, Παρασκευή (05/12), οι αγρότες από την ανατολική Θεσσαλονίκη θα κλείσουν τον κόμβο του Αεροδρομίου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, MEGA