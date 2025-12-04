Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους εμφανίζονται οι αγρότες, δηλώνοντας πως θα μείνουν στους δρόμους ακόμη και μέσα στις γιορτές. Στα μεγάλα μπλόκα της Νίκαιας και της Καρδίτσας έχουν παραταχθεί πάνω από 3.500 τρακτέρ, ενώ συνεχείς είναι οι ενισχύσεις από τις γύρω περιοχές. Στα σημεία Προμαχώνα, Δοϊράνης, Ευζώνων και Κήπων, οι διαδηλωτές εμποδίζουν τη διέλευση φορτηγών.

Οι αγρότες τονίζουν ότι βρίσκονται πλέον σε οριακό σημείο, υπενθυμίζοντας τις καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel και τη μαζική θανάτωση ζώων λόγω ευλογιάς. Παράλληλα, κάνουν λόγο για καθυστερήσεις στις πληρωμές ενισχύσεων και αυξημένες κρατήσεις που μειώνουν δραστικά το τελικό εισόδημά τους. Στις Σέρρες, ομάδα αγροτών έσπασε τον αστυνομικό κλοιό και κινήθηκε προς την Εθνική Οδό, ενώ στο Κιάτο σημειώθηκαν συγκρούσεις με χρήση χημικών, έπειτα από το ολιγόωρο κλείσιμο της Ολυμπίας Οδού.

Στον Προμαχώνα, αστυνομική κλούβα έκανε όπισθεν στον αυτοκινητόδρομο για να εμποδίσει την πορεία των διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να εμβολίσει τρακτέρ. Για το περιστατικό έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα τελωνεία θα κλείνουν συμβολικά, ενώ αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, αγρότες από την ανατολική Θεσσαλονίκη θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του κόμβου του Αεροδρομίου.

Πρωτοστατεί η Θεσσαλία

Με αιχμή του δόρατος τους Θεσσαλούς αγρότες —οι οποίοι κρατούν κλειστή την εθνική οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης και τον Ε-65— το κύμα των κινητοποιήσεων εξαπλώνεται σε Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρο.

Στα διόδια Μαλγάρων, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να το ανοίξουν πριν ολοκληρωθεί η κινητοποίηση.

Στον κόμβο της Καρδίτσας, στο μπλόκο του Ε-65, η συμμετοχή αυξάνεται καθημερινά και τα τρακτέρ ξεπερνούν πλέον τα 2.000. Για την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στις 10:30 στην πόλη, εφόσον το επιτρέψει ο καιρός.

Στη Νίκαια της Λάρισας, οι συγκεντρώσεις ενισχύονται και η παραμονή των αγροτών παρατείνεται. Όπως αναφέρουν, μέχρι την Κυριακή δεν προβλέπεται κάποια δράση λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας, ενώ από την επόμενη εβδομάδα εξετάζονται νέοι αποκλεισμοί δρόμων.

Στις 13:30 σήμερα εκδικάζεται στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας η υπόθεση δύο συλληφθέντων από τα επεισόδια της περασμένης Κυριακής, με αγρότες και κτηνοτρόφους από όλη τη Θεσσαλία να αναμένονται για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Ο τρίτος συλληφθείς θα δικαστεί σε τακτική δικάσιμο.

Απόφαση για τον Προμαχώνα

Το μεσημέρι της Πέμπτης, στις 12:00, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Προμαχώνα θα αποφασίσουν τη μορφή και τη διάρκεια του αποκλεισμού του τελωνείου. Η επικρατέστερη πρόταση είναι το μπλοκάρισμα της διέλευσης φορτηγών που μεταφέρουν αγροτικά προϊόντα για λίγες ώρες, αν και υπάρχουν και πιο σκληρές εισηγήσεις για καθολικό αποκλεισμό.

Υπολειτουργία στα τελωνεία Ευζώνων

Το βράδυ της Τετάρτης, λίγο μετά τις 21:30, οι αγρότες του δήμου Παιονίας άνοιξαν τη δίοδο των Ευζώνων τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών με ελληνικά προϊόντα και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Το μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, ενισχύεται συνεχώς με τρακτέρ, ενώ αναμένονται ακόμη 100 από τα Γιαννιτσά.

Κινητοποιήσεις στη Δυτική Ελλάδα

Στη Δυτική Αχαΐα στήθηκε το πρώτο μπλόκο της Δυτικής Ελλάδας το μεσημέρι της Τετάρτης, κλείνοντας για περίπου μία ώρα την παλαιά εθνική οδό Πατρών–Πύργου. Τη σκυτάλη παίρνουν σήμερα οι αγρότες του Ερυμάνθου και αύριο εκείνοι της Αιγιάλειας. Το Σάββατο αναμένονται κινητοποιήσεις στην Αιτωλοακαρνανία, στα διόδια Ακτίου και στο Αγγελόκαστρο. Οι αγρότες συνεδριάζουν καθημερινά, με την εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν.

Νέος γύρος έντασης στο Κιάτο

Ένταση καταγράφηκε στον κόμβο Κιάτου, όταν περίπου 200 αγρότες από την Κορινθία προσπάθησαν να αποκλείσουν την εθνική οδό και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση χημικών. Η κατάσταση εκτονώθηκε λίγο αργότερα, ωστόσο η εθνική οδός έμεινε κλειστή για περίπου μία ώρα και στα δύο ρεύματα. Η κινητοποίηση, που είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 12:00, μεταφέρεται για την Παρασκευή.