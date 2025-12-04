Μια πομπή από νεκροφόρες έφτασε στο μπλόκο των Μαλγάρων, με τους Οίκους Τελετών να δηλώνουν την υποστήριξή τους στους αγρότες.

Αρχικά συγκεντρώθηκαν έξω από τα νεκροταφεία «Αναστάσεως του Κυρίου» στη Θέρμη και, σχηματίζοντας πομπή, διέσχισαν το κέντρο της Θεσσαλονίκης και μετέβησαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι αγρότες, για να δηλώσουν με την παρουσία τους στο σημείο, τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις.

«Στηρίζουμε εμπράκτως τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους του, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ιδιοκτήτης γραφείου τελετών Δημήτρης Τσικνάκης, επισημαίνοντας πως παράλληλα με τη συμπαράστασή τους στους αγρότες, οι επαγγελματίες του κλάδου των οίκων τελετών θα προβάλλουν και τα δικά τους αιτήματα.

Πρώτο και βασικό αίτημά τους, όπως ανέφερε ο κ. Τσικνάκης, είναι η θεσμοθέτηση σαφών και αυστηρών παραμέτρων για την ίδρυση και λειτουργία των οίκων τελετών, ώστε «να μην μπορεί ο καθένας να δρα ανεξέλεγκτα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον νομό Θεσσαλονίκης λειτουργούν περίπου 200 γραφεία τελετών, αριθμός που -όπως είπε- καθιστά ακόμη πιο αναγκαίο το θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ποιότητα και την ορθή λειτουργία του επαγγέλματος.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ του thesspost.gr, τα οχήματα οίκων τελετών της Θεσσαλονίκης έχουν παραταχθεί πλάι στα τρακτέρ, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι ο πρωτογενής τομέας πεθαίνει.

Σημειώνεται ότι για τέταρτη μέρα είναι κλειστό το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη με τους αγρότες να δηλώνουν έτοιμοι να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στον δρόμο.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοιγοκλείνει ανάλογα με τις αποφάσεις της Συντονιστικής του μπλόκου.