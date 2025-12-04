Αγρότες και κτηνοτρόφοι εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα, με ενισχυμένα μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Στην Καρδίτσα στον Ε65, οι αγρότες δηλώνουν ότι ο αγώνας τους έχει να κάνει με την επιβίωσή τους, ενώ τη στήριξή του εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, τονίζοντας ότι «είμαστε ένα μέτωπο». Κλιμακώνουν, μάλιστα, τις κινητοποιήσεις τους με νέες αποκλεισμένες οδικές αρτηρίες και τελωνεία.

Μάλγαρα: Περίπου 300 τρακτέρ

Στα Μάλγαρα, κλειστό επ’ αόριστον παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα κλείνει περιοδικά.

Μάλιστα στο πλευρό του αγροτικού κόσμου, βρίσκονται και άλλοι κλάδοι, οδηγοί ταξί και παραγωγοί λαϊκών αγορών, ενώ σήμερα ήταν εκεί οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί περίπου 20 νεκροφόρες έφτασαν στα Μάλγαρα στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης. Το μπλόκο εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη παραγωγή ρυζιού της χώρας.

Οι αγρότες τονίζουν ότι έχουν καταρρεύσει οι τιμές πώλησης.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, εξετάζουν για αύριο Παρασκευή το κλείσιμο σε τρία νευραλγικά σημεία της περιοχής και, συγκεκριμένα στα Πράσινα Φανάρια, ή πιο πάνω προς τον κόμβο του αεροδρομίου Μακεδονία ή στο Δερβένι.

Αγροτικά μηχανήματα στη διαμαρτυρία στην Κάτω Αχαΐα

Η παλιά εθνική Πατρών – Πύργου είναι ανοιχτή, για τώρα. Δεν είναι πολλά τα αγροτικά μηχανήματα εκεί, οι αφίξεις ωστόσο και άλλων αγροτών είναι συνεχείς παρά τον κακό καιρό.

Οι αγρότες έχουν παρατάξει περίπου 50 τρακτέρ που βρίσκονται εκατέρωθεν της Παλιάς Εθνικής Οδού. Ωστόσο, λίγο αργότερα, αναμένονται ακόμη 30 με 40 τρακτέρ από τα γειτονικά χωριά.

Μάλιστα, μετά τις 19:00 οι αγρότες αναμένεται να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του Πατρών – Πύργου.

Φλώρινα: Μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης

Στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία έστησαν μπλόκο αγρότες από τη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή και πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας – από τη μία το μεσημέρι.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών στο κέντρο της Φλώρινας με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα. Το μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης θα ενισχυθεί τις επόμενες ώρες από αγρότες και κτηνοτρόφους που από τις 2/12 έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης – Φλώρινας.

Οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα έχουν αποκλείσει τον δρόμο από τη μία το μεσημέρι και είναι «άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε», όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Έκλεισε το τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας

Στη μία μετά το μεσημέρι έκλεισε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό πότε θα ξανανοίξει, όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Παρά το κλείσιμο, εξακολουθεί να επιτρέπεται η διέλευση σε Ι.Χ., λεωφορεία και ασθενοφόρα, ώστε να εξασφαλίζεται η βασική κυκλοφορία και οι επείγουσες μετακινήσεις. Οι αρχές και οι εμπλεκόμενοι φορείς παρακολουθούν την κατάσταση και ενημερώνουν συνεχώς για τυχόν αλλαγές.

Υπενθυμίζεται ότι το αγροκτηνοτροφικό μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα στήθηκε, χθες το απόγευμα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μελισσοκόμοι και εκπρόσωποι φορέων από άλλα εργατικά σωματεία.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, βρίσκονται σε οριακό σημείο ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Στο Τελωνείο Κήπων οι αγρότες πολιορκούν τα χερσαία σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα. Η διέλευση επιτρέπεται μόνο σε φορτηγά με ευπαθή προϊόντα. Οι αγρότες του Έβρου μοιράζουν νερό και σάντουιτς στους εγκλωβισμένους οδηγούς φορτηγών που έχουν προορισμό την Τουρκία.

Λάρισα: Αναβλήθηκε για 15/12 η δίκη των δύο αγροτών

Για τις 15 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη των δύο αγροτών που συνελήφθησαν στα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την έξοδο των τρακτέρ την περασμένη Κυριακή.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο αγρότες είναι σωματική βλάβη και βία κατά υπαλλήλων ο πρώτος και βία κατά υπαλλήλων ο δεύτερος.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας πραγματοποίησαν συλλαλητήριο με συμβολικό αριθμό τρακτέρ στην κεντρική πλατεία, ζητώντας να αθωωθούν οι δύο αγρότες.

