Η επικαιρότητα εμπνέει τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με όσα αναφέρει με χιούμορ το lamiareport.gr που παρουσιάζει το θέμα, o αγρότης που σέβεται τις επιδοτήσεις που παίρνει, δεν μπορεί παρά να κυκλοφορεί με Ferrari!

Μπαμπάς και κόρη βρέθηκαν στο μπλόκο της Ξυνιάδας με τους υπόλοιπους αγρότες και πατέρας έκανε μία έκπληξη στην κόρη του.

Η 20χρονη κοπέλα κατά το τοπικό σάιτ ασχολείται με τα χωράφια της οικογένειας στην Ομβριακή και σε ένα από τα βίντεο της που είχε ανεβάσει στο TikTok είχε εκφράσει το παράπονό της που δεν της είχε πάρει ο μπαμπάς της αυτοκίνητο. Προς το παρόν έχει το κατακόκκινο κάθισμα της Ferrari.