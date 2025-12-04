Με τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών να συνεχίζεται στο τελωνείο των Κήπων, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, τα σταθμευμένα πριν από το τελωνείο οχήματα έχουν σχηματίσει ουρά 11 χλμ. κατά μήκος της επαρχιακής οδού Φερών μέχρι και τον κόμβο του Αρδανίου.

«Ο αριθμός των φορτηγών είναι πολύ μεγάλος και η ουρά φτάνει από το Τελωνείο μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας. Για να αποσυμφορηθεί κάπως η κατάσταση, χθες το βράδυ πέρασαν 50 οχήματα στην Τουρκία και το ίδιο θα γίνει απόψε και τις επόμενες ημέρες. Από τα φορτηγά που περιμένουν να μπουν στη χώρα μας, σε συνεργασία των τελωνειακών Αρχών Ελλάδας-Τουρκίας έρχονται μόνον αυτά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, όπως θαλασσινά», ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστας Αλεξανδρής.