Έναν τόνο λαθραίου καπνού για ναργιλέ εντόπισαν και κατέσχεσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο Τελωνείο των Κήπων, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, διαπιστώθηκε πως είχε σπάσει η σφραγίδα φορτηγού που προερχόταν από την Τουρκία. Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν εντός χαρτοκιβωτίων 963 συσκευασίες μείγματος αρωματικού καπνού για ναργιλέ, συνολικού βάρους 963 κιλών, οι οποίες δεν αναγράφονταν στα παραστατικά του οχήματος.

Η ποσότητα του λαθραίου καπνού και το φορτηγό κατασχέθηκαν, ενώ ο οδηγός συνελήφθη για παράβαση των διατάξεων περί λαθρεμπορίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.