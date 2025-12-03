Η διακοπή κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στο Τελωνείο των Κήπων συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα και επ’ αόριστον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, προχώρησαν από το απόγευμα της Δευτέρας σε αποκλεισμό της εισόδου στη χώρα από την Τουρκία, καθώς και της εξόδου προς τη γείτονα για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών.

Όπως διευκρινίζεται, η κυκλοφορία όλων των υπόλοιπων οχημάτων διεξάγεται κανονικά, χωρίς προβλήματα ή καθυστερήσεις στα σύνορα.