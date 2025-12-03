Ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι οι ακραίες μορφές κινητοποιήσεων δεν ωφελούν τους αγρότες, καθώς στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων και της τοπικής κοινωνίας. Όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση δεν μπορεί να εγκρίνει τέτοιες ενέργειες, αλλά παραμένει ανοιχτή στον διάλογο με τον αγροτικό κόσμο, επιδιώκοντας να εξαντλήσει κάθε περιθώριο στήριξης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έκανε τις δηλώσεις αυτές σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ανέφερε ακόμη ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες συναντήσεις με εκπροσώπους των αγροτών. Μάλιστα, προγραμματίζεται νέα συνάντηση την Παρασκευή με αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη.

«Η κυβέρνηση αυτή είναι που θέσπισε χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για τα λιπάσματα και τα αγροτικά μηχανήματα, θέσπισε την ειδική ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Όλα αυτά είναι αποφάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, επειδή αναγνωρίζουμε ότι υπήρχαν συγκεκριμένα προβλήματα σε επιμέρους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Και γι’ αυτό το λόγο, το ποσό που θα καταβληθεί στον αγροτικό τομέα φέτος θα φθάσει στα 3,7 δισ. ευρώ, από 3,1 δισ. πέρυσι», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση ακούει τα προβλήματα των αγροτών και προσφέρει «πολύ συγκεκριμένες και πρακτικές λύσεις», τονίζοντας πως δεν αμφισβητεί την ύπαρξη πραγματικών δυσκολιών στον πρωτογενή τομέα.

Ενισχύσεις και πληρωμές στον αγροτικό τομέα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανέλαβε ότι τον Δεκέμβριο θα καταβληθούν συνολικά 1,2 δισ. ευρώ. Το ποσό περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη στήριξη για το Μέτρο 23 που αφορά παραγωγούς με ζημιές από φυσικές καταστροφές, την εξισωτική αποζημίωση για ορεινές και προβληματικές περιοχές, καθώς και συμπληρωματικές πληρωμές για κτηνοτρόφους σε πέντε νομούς.

Περιλαμβάνονται επίσης προγράμματα βιολογικής γεωργίας, αναδιάρθρωσης καλλιεργειών και η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης. «Στο τέλος του χρόνου θα φανεί ότι όλα αυτά που λέω ισχύουν. Οι επιδοτήσεις θα καταβληθούν, και αυτό που θα μείνει είναι ότι θα περάσουμε από ένα σύστημα που οδηγούσε επί 40 χρόνια σε πρόστιμα, σε ένα σύγχρονο και τίμιο σύστημα για τις αγροτικές επιδοτήσεις», υπογράμμισε.

Αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε: «Το τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας αφορά την αριστερά, δεν αφορά το δικό μας χώρο. Η διαδρομή του είναι γνωστή, έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό το 2019, το 2023 και δεν νομίζω, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι η υποδοχή του είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή».