Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για τέταρτη ημέρα στα μπλόκα, εμφανίζοντας πρόθεση να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Καθημερινά τα σημεία συγκέντρωσης σε όλη τη χώρα ενισχύονται από αγρότες και κτηνοτρόφους. Για σήμερα, 03.12.2025, έχει προγραμματιστεί ο αποκλεισμός του τελωνείου στον Προμαχώνα και η δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, ενώ εξετάζονται και συμβολικοί αποκλεισμοί λιμανιών.

Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, με τους αγρότες να μελετούν το ενδεχόμενο αποκλεισμού και των παρακαμπτήριων οδών.

Συγκεκριμενα στο μπλόκο της Νίκαιας υπάρχουν πάνω από 1.000 τρακτέρ, με τον αυτοκινητόδρομο κλειστό και στα δύο ρεύματα. Στο μπλόκο Ε-65 έχοντας παραταχθεί πάνω από 2.000 τρακτέρ, σχηματίζοντας ουρά μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων. Την ίδια ώρα αναμένεται νέο μπλόκο από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Συνολικά, μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται πάνω από 4.000 τρακτέρ, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά.

Στην Καρδίτσα κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Στο συγκεκριμένο μπλόκο βρίσκονται 2.000 τρακτέρ.

Στα Μάλγαρα κλειστή παραμένει από τη Δευτέρα η Εθνική Οδός στο ρεύμα προς Αθήνα. Το απόγευμα της Τρίτης έκλεισε για τουλάχιστον δύο ώρες και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα αλλά μπλόκα όπως αυτά των Μαλγάρων θα πραγματοποιηθούν και σε άλλα σημεία του εθνικού δικτύου ενισχύοντας τη θέση των αγροτών που βρίσκονται μαζικά στον δρόμο.

Στο μπλόκο των αγροτών των Μαλγάρων βρίσκονται από χθες αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ σήμερα το πρωί αναμένονται στο σημείο και ιδιοκτήτες ταξί. Έχουν ήδη παραταχθεί περισσότερα από 200 τρακτέρ.

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης που έγινε την Τρίτη (02.12.2025) στο Εκθεσιακό Κέντρο των Κοίλων, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, εκπροσωπώντας τους νομούς Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας αποφάσισαν ότι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου δυνάμεις από το μπλόκο που στήθηκε χθες στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης-Φλώρινας, τμήμα του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, θα κινηθούν προς το τελωνείο της Νίκης στα σύνορα Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας με σκοπό να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Γρεβενά, Κοζάνη και Καστοριά θα συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στην Μπάρα Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό, προχωρώντας στη δημιουργία κοινού μπλόκου. Τέλος, στον Έβρο, αγρότες και κυρίως κτηνοτρόφοι απέκλεισαν συμβολικά τα τελωνεία των Κήπων, με αποτέλεσμα να κλείσει τμήμα της Εγνατίας Οδού: Από Κομοτηνή προς Ξάνθη και από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή.