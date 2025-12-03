Το μήνυμα «ανοιχτοί δρόμοι – ανοιχτός διάλογος», που προσπαθεί να στείλει η κυβέρνηση στους διαμαρτυρόμενους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, δεν φτάνει προς το παρόν στα μπλόκα της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν αμετακίνητοι και αποφασισμένοι για δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμηνύουν ότι δεν σκοπεύουν να ξανακατέβουν «στα υπουργεία στην Αθήνα» για νέες διαβουλεύσεις (αντίθετα, περιμένουν, όπως λένε, τον πρωθυπουργό για συζήτηση στα μπλόκα) και εμφανίζονται διατεθειμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στον δρόμο.

Στην κυβέρνηση ανησυχούν ότι πράγματι τα μπλόκα μπορεί να φτάσουν στον Ιανουάριο του 2026, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε δύο κατευθύνσεις: τόσο στις σχέσεις της με μια σημαντική επαγγελματική κατηγορία που την ενδιαφέρει πολιτικά και εκλογικά όσο και στην εξελισσόμενη «θετική ατζέντα» (στην οικονομία και στα εισοδήματα) την οποία θα προωθήσει πιο έντονα στις αρχές του 2026 ελπίζοντας σε τροχιά ανάκαμψης.

Η άσκηση ισορροπίας δυσκολεύει για το Μαξίμου όσο μεγαλώνει η συμμετοχή στα σημεία της διαμαρτυρίας και διαπιστώνεται η καχυποψία των διαμαρτυρόμενων στις κυβερνητικές υποσχέσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που εντείνουν τον προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι 3 λόγοι ανησυχίας

Ο πρώτος αφορά το «άτακτο», όπως διαπιστώνεται, μείγμα των διαμαρτυρόμενων, που δεν καθοδηγείται κομματικά, ούτε κεντρικά, ούτε συντεταγμένα: στον αγροτικό κόσμο προστέθηκαν και οι κτηνοτρόφοι με τους διαμαρτυρόμενους να έχουν πολλά και διαφορετικά αιτήματα και εκκρεμότητες. Η κυβέρνηση διακρίνει αρκετούς, διαφορετικούς «αντιπροσώπους» και τελικά δεν βρίσκει εκπροσώπους στους οποίους θα μπορούσε να απευθυνθεί για εκτόνωση της κατάστασης το συντομότερο, αν και είναι μονόδρομος να επιχειρηθούν δίαυλοι Αθήνας – μπλόκων. Στο παρελθόν για παράδειγμα έχει υπάρξει συνάντηση στο Μαξίμου με εκπροσώπους των μπλόκων αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται τέτοια προοπτική – ούτε προετοιμάζεται κάτι.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την αδυναμία να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για την εξέλιξη του μετώπου: ούτε οι πρώτες πληρωμές που ολοκληρώθηκαν ούτε οι επίμονες δεσμεύσεις για πληρωμές έως το τέλος του έτους δεν κράτησαν τους αγρότες μακριά από μπλόκα (κάτι που ερμηνεύεται ως ρήγμα εμπιστοσύνης) ενώ μερίδα της κοινωνίας δείχνει να είναι αυτή τη φορά στο πλευρό των αγροτών, μεταξύ άλλων γιατί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργεί αρνητικές αντιδράσεις οριζόντια στους πολίτες και όχι μόνο στους αγροτικούς νομούς.

Ο τρίτος λόγος αφορά την επιχειρησιακή διαχείριση των κινητοποιήσεων, εξού και υπήρξε χθες, με την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Λονδίνο, δίαυλος συνεννόησης με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ιδανικά, το Μαξίμου θα ήθελε να βρει τη χρυσή τομή: να περιορίσει τους αποκλεισμούς δρόμους και ταυτόχρονα να μην χρεωθεί μια αχρείαστη ή υπέρμετρη ένταση, ιδίως στον απόηχο των συγκρουσιακών εικόνων της περασμένης Κυριακής. Παράλληλα δεν θέλει να δείξει υπαναχώρηση από την επιβολή «νόμου και τάξης». Σύμφωνα με τον Χρυσοχοΐδη, «είμαστε στη λογική της συνεννόησης», με τον υπουργό να λέει «όχι» στην άσκηση βίας αλλά και «όχι» στο κλείσιμο κρίσιμων υποδομών.

Σημειωτέον, καταγράφηκε η θέση του βουλευτή Στράτου Σιμόπουλου (Open), ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ «και με βία ακόμη» για «να τελειώνει αυτή η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία».

Δοκιμασία σε τελωνεία και λιμάνια

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ώρες αγρότες διαμηνύουν πως ετοιμάζονται να στήσουν μπλόκο στο λιμάνι του Βόλου, ενώ σοβαρό κρας τεστ αναμένεται σήμερα στο τελωνείο του Προμαχώνα. Εκεί, στις Σέρρες, οι αγρότες επιφυλάσσουν άλλη μία δοκιμασία για την κυβέρνηση, αφότου υπήρξε πεντάωρη κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο τελωνείο των Ευζώνων.

Σήμερα το μεσημέρι, όπως έχει αποφασιστεί, γεωργοί, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι θα συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στη διασταύρωση του Σιδηροκάστρου στον κόμβο του Λευκώνα Σερρών και από εκεί θα πάνε στον Προμαχώνα. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει τραβήξει κόκκινη γραμμή στον αποκλεισμό τελωνείων και λιμανιών, μένει να φανεί ο τρόπος αντίδρασης – επιχειρησιακά και επικοινωνιακά.

«Όχι σε μπλόκα που στρέφονται κατά της κοινωνίας»

Κυβερνητικός παράγοντας αναφέρει ότι «λέμε ναι στον διάλογο και όχι σε μπλόκα που στρέφονται κατά της ίδιας της κοινωνίας» και, χαρακτηρίζοντας «καθήκον της αστυνομίας» να κρατά ανοιχτή την κυκλοφορία, σχολιάζει ότι «επιχειρησιακά το πώς θα το κάνει, στον σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, αλλά όχι με μεγάλη καθυστέρηση, θα το αποφασίσουν οι υπεύθυνοι».

Στο μεταξύ εξελίσσεται με εντάσεις και η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με κυβερνητικές πηγές να παραδέχονται ότι «η όλη διαχείριση στο ζήτημα, προς το παρόν δεν ήταν στα θετικά αυτής της κυβέρνησης», δικαιολογώντας την οργή των πολιτών με όσα ακούγονται στις καταθέσεις στη Βουλή.