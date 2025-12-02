Αποφασισμένοι οι αγρότες να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται σε όλη τη χώρα, έχοντας ήδη παρατάξει περισσότερα από 5.000 τρακτέρ στους δρόμους. Τα μπλόκα ενισχύονται καθημερινά, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν πως δεν πρόκειται να αποχωρήσουν αν δεν υπάρξει λύση στα αιτήματά τους.

Στη Λάρισα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε συμβολική ενέργεια, αδειάζοντας γάλα και ζωοτροφές στην κεντρική πλατεία, θέλοντας να δείξουν ότι η παραγωγή τους έχει απαξιωθεί. Όπως τονίζουν, «χωρίς την κτηνοτροφία δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, δεν υπάρχει Περιφέρεια».

Παρά το ψύχος, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα, στολίζοντας ακόμη και χριστουγεννιάτικα δέντρα στα σημεία συγκέντρωσης. «Εδώ θα είμαστε και περιμένουμε και τους Θεσσαλούς υπουργούς να καθίσουμε στο τραπέζι και να λύσουμε τα προβλήματα», αναφέρουν.

Νέα μπλόκα στήνονται διαρκώς, με τα νεότερα να εντοπίζονται σε Κοζάνη, Πέλλα και Ημαθία, ενώ τα ήδη υπάρχοντα ενισχύονται από αγρότες που συρρέουν από όλη τη χώρα.

Κυκλοφοριακός «Γολγοθάς» στις Εθνικές Οδούς

Το μπλόκο στα Μάλγαρα κρατά κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, μετατρέποντας τη διαδρομή από Θεσσαλονίκη σε πραγματικό «Γολγοθά». Τα οχήματα εκτρέπονται μέσω Μαλγάρων ή Χαλάστρας, με καθυστέρηση τουλάχιστον μιας ώρας, ενώ εναλλακτικά κινούνται μέσω της Αθηνών–Ευζώνων.

Αντίστοιχα, στη Νίκαια, όσοι κινούνται στην Αθηνών–Θεσσαλονίκης ακολουθούν παράκαμψη μέσω Πλατυκάμπου, ενώ στην Καρδίτσα οι οδηγοί περνούν από τον κόμβο Σοφάδων. Όλες οι εναλλακτικές διαδρομές αυξάνουν σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης.

Η στάση της κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες

Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι οι δρόμοι πρέπει να ανοίξουν και αναζητούνται τρόποι για να επιτευχθεί αυτό. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν κρίσιμες υποδομές που δεν μπορεί να καταλαμβάνονται από κανέναν. Όταν πας και καταλαμβάνεις τελωνεία, τότε τα πράγματα είναι σοβαρά».

Την ίδια στιγμή, εντός της Νέας Δημοκρατίας ακούγονται φωνές που ζητούν ακόμη και δυναμική επέμβαση για τη διάλυση των μπλόκων. Οι αγρότες, ωστόσο, παραμένουν ανυποχώρητοι, προχωρώντας σε αποκλεισμούς τελωνείων, αεροδρομίων και λιμανιών, διαμαρτυρόμενοι για τις μειωμένες ενισχύσεις που έλαβαν.

Η αγανάκτηση των αγροτών

Με έντονη απογοήτευση για την οικονομική τους κατάσταση, οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση για κακούς χειρισμούς και καταγγέλλουν ότι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέληξαν σε λάθος χέρια. Όπως λένε, αγωνίζονται για μια καλύτερη μέρα στον πρωτογενή τομέα.

«Μας έχουν διαλύσει, παλεύουμε με τις λάσπες, τα κουνούπια, τα φίδια, τους λύκους, αλλά αυτοί είναι χειρότεροι», δηλώνει ο Χρήστος Μποντούρης από τη Φθιώτιδα. «Όπως έγινε η κατάσταση, δεν έχει μέλλον η αγροτιά», προσθέτει ο Απόστολος Μαλλιαρός από την Καρδίτσα.

Ο 72χρονος Γιώργος Σάκκαρης από τη Μαραθέα συμμετέχει στο μπλόκο της Καρδίτσας, έχοντας καλλιεργήσει μια ζωή βαμβάκι και σιτάρι. Η κακοκαιρία «Daniel» και η μεγάλη διαφορά τιμών από το χωράφι στο ράφι τον κρατούν στους δρόμους, ίσως μέχρι τη σπορά.

Οι νέοι αγρότες του πρωτογενούς τομέα

Στα μπλόκα βρίσκονται και πολλοί νέοι αγρότες. Ο 19χρονος Μάριος είδε την οικογενειακή μονάδα να καταστρέφεται από την ευλογιά. «Δεν μπορούμε να πουλήσουμε ζωοτροφές ούτε να εισπράξουμε. Θα μείνω όσο δύσκολο κι αν είναι», λέει αποφασισμένος.

Αντίστοιχα, ο 20χρονος Θανάσης Παγκράτσης από τον Παλαμά δηλώνει: «Εμείς οι μικρότεροι, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, πρέπει να φύγουμε. Το μέλλον μας φαίνεται πολύ δύσκολο».

Πολλοί νέοι και μεγαλύτεροι αγρότες αναφέρουν ότι αναγκάζονται να δανείζονται για να επιβιώσουν. «Χρωστάμε στους γεωπόνους, τον θείο, τον ξάδελφο – αυτοί που έχουν, μας βοηθούν», λένε χαρακτηριστικά.

Με κοινό παρονομαστή την αγωνία για το μέλλον, οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα διεκδικώντας, όπως τονίζουν, το δικαίωμα να συνεχίσουν να ζουν από τη γη τους.