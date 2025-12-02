Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κορινθίας προγραμματίζουν νέο ραντεβού διαμαρτυρίας στον Κόμβο Κιάτου της Ολυμπίας Οδού.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 10 το πρωί, με τους παραγωγούς να συγκεντρώνονται στην περιοχή Πετμεζά.

Σύμφωνα με την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, η δράση αυτή, αποτελεί μία απάντηση στις ενέργειες της Κυβέρνησης πάνω στα θέματα του πρωτογενούς τομέα.

Το κείμενο της ανακοίνωσής τους αναφέρει ότι: «Τα αιτήματά μας είναι ξεκάθαρα, τεκμηριωμένα και αδιαπραγμάτευτα: πληρωμές ενισχύσεων χωρίς περικοπές, δίκαιες τιμές και μείωση του κόστους από το χωράφι στο ράφι, ριζική αλλαγή του Κανονισμού ΕΛΓΑ, άμεση προώθηση των αρδευτικών έργων Ασωπού, ΑΟΣΑΚ και συναφών δικτύων, αναδιάρθρωση καλλιεργειών και ουσιαστική στήριξη της κτηνοτροφίας, καθώς και μόνιμος, θεσμικός και όχι επικοινωνιακός διάλογος με την Κυβέρνηση».

Επίσης, η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τους παραγωγούς της Κορινθίας να δώσουν δυναμικό «παρών» στην υπαίθρια κινητοποίηση.

Τέλος, δεν διευκρινίζεται εάν θα στηθεί κάποιο μπλόκο ή εάν θα σημειωθεί μία κινητοποίηση κάποιων ωρών.

