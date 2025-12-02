Κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας πραγματοποίησαν σήμερα δυναμική διαμαρτυρία μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, φωνάζοντας συνθήματα όπως «μας σκότωσαν τα ζα, πανώλη κι ευλογιά». Με ήχους από κουδούνες και πανό στα χέρια, εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που βιώνουν.

Σε μια συμβολική κίνηση, οι διαδηλωτές άδειασαν δοχεία με γάλα και πέταξαν μπάλες με άχυρο στο οδόστρωμα, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική που, όπως υποστηρίζουν, τους οδηγεί στην οικονομική καταστροφή.

«Μας πετάνε ψίχουλα, δεν υπάρχουν κόμματα, είμαστε όλοι μαζί», φώναζαν οι συγκεντρωμένοι, εκφράζοντας την κοινή τους αγωνία για το μέλλον του κλάδου.

Ένας από τους κτηνοτρόφους, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για την αδικία που αισθάνονται: «Ανθρώπους που βγήκαν να διαμαρτυρηθούν τους τραβάς στα δικαστήρια. Ούτε κλέψαμε, ούτε πειράξαμε ανθρώπους. Μας έχουν αγανακτήσει, μας πετάνε ψίχουλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με οργή αναφέρθηκε και στις καθυστερήσεις των αποζημιώσεων: «Περίμεναν ένα χρόνο και ενάμιση να μας αναγγείλουν εισόδημα. Δεν κοίταξαν να δουν ακριβώς τι χάσανε, αυτοί που έχασαν τα κοπάδια και δεν έχουν να ζήσουν. Να ξέρει η κυβέρνηση πλέον ότι είμαστε όλοι μαζί. Δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει κατάντια, φτώχεια».

Αίτημα για παρέμβαση του πρωθυπουργού

Άλλος διαμαρτυρόμενος κάλεσε τον πρωθυπουργό να επισκεφθεί τη Θεσσαλία, λέγοντας: «Μας κόβουν τα πόδια σιγά σιγά. Αυτή τη στιγμή, απ’ την ευλογιά, οι ενισχύσεις πετσοκομμένες στους κτηνοτρόφους. Ντροπή τους! Πρέπει εδώ και τώρα να πάρουν μέτρα, ειδάλλως ήρθαμε να μείνουμε, δεν θα φύγουμε».

Ένας ακόμη κτηνοτρόφος τόνισε ότι ο πρωθυπουργός πρέπει «να έρθει στον Θεσσαλικό κάμπο και να δώσει λύσεις. Χωρίς την κτηνοτροφία, δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, δεν υπάρχει περιφέρεια».

Μετά τη συγκέντρωση, οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το μπλόκο της Νίκαιας, προκειμένου να ενισχύσουν τον αγώνα των αγροτών που συνεχίζεται στην περιοχή.

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις – Πού υπάρχουν μπλόκα

Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων κινούνται οι αγρότες σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας με τρακτέρ τα μπλόκα που έχουν σχηματιστεί σε Νίκαια, Ε65 και Μάλγαρα, ως αντίδραση για την ακρίβεια και τις μειωμένες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η χώρα τις τελευταίες τρεις ημέρες παραλύει από τα αγροτικά μπλόκα που ενισχύονται καθημερινά σε πολλές περιοχές, δημιουργώντας εκτάσεις χιλιομέτρων. Οι παραγωγοί που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις κάνουν λόγο για αδιέξοδο, ασφυκτικό κόστος παραγωγής και έλλειψη προοπτικής. Μάλιστα, οι αγρότες αναμένεται να καθορίσουν μέσα από συνέλευση τις δράσεις τους για τις επόμενες μέρες.

Τα αγροτικά μπλόκα έχουν αναπτυχθεί στα διόδια των Μαλγάρων, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στο Κιλκίς, την Πέλλα, την Ημαθία, τον Έβρο και την Λάρισα. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι δεν θα κάνουν βήμα πίσω, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Την ίδια ώρα, αγρότες και σε άλλες περιοχές, όπως στη Δυτική Ελλάδα «ζεταίνουν» τα τρακτέρ τους για να συμμετάσχουν και αυτοί στην τεράστια κινητοποίηση.

Σε τετράωρο αποκλεισμό και της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας -και στα δύο ρεύματα, προχώρησαν από τη 1 μετά το μεσημέρι, αγρότες της ευρύτερης περιοχής, με 100 τρακτέρ.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του αγροτικού μπλόκου που στήθηκε στην είσοδο της Χαλκηδόνας από χθες οπότε και έγινε συμβολικός αποκλεισμός μίας ώρας (από τις 14.30), ανέφερε ότι δεν αποκλείεται η κινητοποίησή τους να διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ, όπως τόνισε, το μπλόκο ολοένα και ενισχύεται.