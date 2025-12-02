Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών, ενισχύοντας διαρκώς τα μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Ο αποκλεισμός της Εθνικής Οδού στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων καλά κρατεί, όπου οι αγρότες του Δήμου Δέλτα κρατούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα από χθες το μεσημέρι.

Το μπλόκο, που στήθηκε αιφνιδιαστικά, ενισχύεται διαρκώς με νέα τρακτέρ από την ευρύτερη περιοχή, ενώ οι παραγωγοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσουν τις επόμενες ώρες και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

«Να μας επιστρέψουν τα λεφτά μας»

Οι αγρότες εμφανίζονται οργισμένοι, ζητώντας άμεση δικαίωση και οικονομική στήριξη. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση ενός αγρότη ο οποίος έθεσε το ζήτημα των προστίμων και των χρημάτων που, όπως υποστηρίζει, τους τα οφείλουν.

«Ο πιο μη νοήμων άνθρωπος έχει καταλάβει ότι έχουμε δίκιο. Μας έχουν φάει τα λεφτά. Να διευκρινίσουν πρώτα τα λεφτά από τα πρόστιμα που θα φάμε, που τα έχουν φάει, 650 εκατομμύρια περίπου», ανέφερε.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν αν δεν λάβουν ξεκάθαρες απαντήσεις, τονίζοντας πως οι δικαστικές διαμάχες θα πάρουν χρόνια, κάτι που δεν αντέχουν οικονομικά.

Ο ίδιος αγρότης, κλείνοντας, αναρωτήθηκε: «Ποιος θα τα πληρώσει αυτά; Θα τα πληρώσουν πάλι οι αγρότες κρατώντας τις επιδοτήσεις ή θα τα πληρώσει η κυβέρνηση; Αυτά πρέπει να μας τα δώσει, τα δικά μας λεφτά, τα κλεμμένα τα λεφτά που μας δουλεύουν ότι θα γίνουν αγωγές. Για τις υποθέσεις αυτές, λόγω φόρτου εργασίας στα δικαστήρια θα περάσουν χρόνια».

Λάρισα: Κτηνοτρόφοι έχυσαν γάλα και πέταξαν άχυρα στην Κεντρική Πλατεία

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχώρησαν σήμερα το μεσημέρι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, προτού αναχωρήσουν μαζικά για να ενισχύσουν το μεγάλο αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας.

Οι διαμαρτυρόμενοι, που έφτασαν με τα οχήματά τους μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο, έχυσαν γάλα και πέταξαν ζωοτροφές και μπάλες με άχυρο, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για την κατάσταση του κλάδου.

«Χωρίς τον πρωτογενή τομέα θα πεινάσετε όλοι» φώναζαν οι κτηνοτρόφοι, καλώντας τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό τους, καθώς όπως προειδοποίησαν, η κατάρρευση της κτηνοτροφίας θα συμπαρασύρει και την υπόλοιπη αγορά.

Παράλληλα, απηύθυναν κάλεσμα στον Πρωθυπουργό να μεταβεί άμεσα στη Θεσσαλία «με σκοπό να δώσει λύσεις και να δει πώς καταρρέει η περιοχή», ενώ κατήγγειλαν τη στάση της αστυνομίας. Αμέσως μετά τη διαμαρτυρία, κατευθύνθηκαν προς τον κόμβο της Νίκαιας για να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τα εκατοντάδες τρακτέρ που βρίσκονται ήδη εκεί.

Κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, καθώς οι αγρότες συνεχίζουν το μπλόκο, ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία τους με νέα τρακτέρ και μηχανήματα.

Μετά τη χθεσινή απογευματινή συνέλευση, επιβεβαιώθηκε ότι οι αγρότες σκοπεύουν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Νέες αφίξεις αναμένονται σήμερα από χωριά της Λάρισας και της Μαγνησίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του μπλόκου.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Πλατύκαμπο και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Η κυκλοφορία στην εθνική οδό έχει διακοπεί, ενώ η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι αγρότες της Νίκαιας δηλώνουν πως δεν πρόκειται να αποχωρήσουν χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους. Ζητούν λύσεις για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Παράλληλα, κτηνοτρόφοι της περιοχής βρέθηκαν σήμερα Τρίτη στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας, όπου θα μοιράσουν γάλα στους διερχόμενους πολίτες, θέλοντας να αναδείξουν τα προβλήματα του κλάδου τους.

Αποκλείστηκε και πάλι το τελωνείο Ευζώνων από αγρότες

Στον αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων, τόσο στο ρεύμα εισόδου προς Ελλάδα όσο και της εξόδου προς Βόρεια Μακεδονία προχώρησαν και πάλι σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, στις 18.00, απέκλεισαν αρχικά την είσοδο στην Ελλάδα μόνο για τα φορτηγά και στη συνέχεια προχώρησαν σε καθολικό αποκλεισμό, τον οποίο και ήραν τα μεσάνυχτα.

Στο σημείο, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και το αγροτικό μπλόκο συνεχώς ενισχύεται.

Αλεξανδρούπολη: Σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχονται οι αγρότες του Έβρου – Κάλεσμα συμμετοχής σε Ροδόπη και Ξάνθη

Στο τελωνείο των Κήπων θα κατευθυνθούν, σήμερα, με τα τρακτέρ τους οι αγρότες του νοτίου και κεντρικού Έβρου διεκδικώντας – μεταξύ άλλων – εξόφληση των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαμηλότερο κόστος παραγωγής και τη διασφάλιση μιας βιώσιμης αγροτικής πολιτικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, στις 16.00 θα αναχωρήσουν για το Τελωνείο των Κήπων τα τρακτέρ από την περιοχή του Σουφλίου και ένα τέταρτο αργότερα τα τρακτέρ από το Τυχερό. Οι δύο μηχανοκίνητες πορείες θα συναντηθούν στον Προβατώνα, απ’ όπου και θα κατευθυνθούν στον Πέπλο. Εκεί θα έχουν μεταβεί και τα τρακτέρ της περιοχής των Φερών και στη συνέχεια όλοι μαζί θα σταθμεύσουν στον χώρο του Τελωνείου, προκειμένου να προχωρήσουν σε διακοπή της κυκλοφορίας μόνο των φορτηγών διεθνών μεταφορών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας -από και προς Τουρκία.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις προς τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης, προκειμένου, όπως σημειώνει στην προαναφερθείσα ανακοίνωση, να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας και αγωνιστικότητας.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου – Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας – έχουν εξαγγείλει την έναρξη των κινητοποιήσεών τους για την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, οπότε και θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στον κόμβο των Καστανεών καθώς και όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Καστανεών και στον συνοριακό σταθμό Ορμενίου.

Κομοτηνή: Μπλόκο στην Εγνατία Οδό στήνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Στους δρόμους βγήκαν τα τρακτέρ αγροτών της Ροδόπης την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, με αγρότες, κτηνοτρόφους, καπνοπαραγωγούς και μελισσοκόμους να συστρατεύονται σε κοινό μέτωπο διεκδίκησης και οργάνωσης στο 5ο χιλιόμετρο Κομοτηνής – Ιάσμου.

Το βράδυ της Δευτέρας, οι αγρότες έκαναν συμβολική κινητοποίηση στην Εγνατία Οδό, ενώ σήμερα Τρίτη, προχώρησαν σε μπλόκο στην κατεύθυνση Κομοτηνή προς Ξάνθη. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί και γίνεται εκτροπή με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα. Ο σχεδιασμός των αγροτών είναι να αποκλείσουν και το άλλο ρεύμα, πράγμα που μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί.