Μεγάλη ένταση στη επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, καθώς αγρότες που κατευθύνονταν προς τον κόμβο αεροδρομίου, προκειμένου να στήσουν μπλόκο, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο, απετράπησαν από αστυνομικές δυνάμεις.

Οι Αρχές έχουν στήσει φραγμό με κλούβες για να εμποδίσουν τη διέλευσή τους. Σύμφωνα με το ThessPost, oι αγρότες ζητούν από την ΕΛΑΣ να απομακρύνει τις κλούβες για να καταφέρουν να προχωρήσουν στον αποκλεισμό.

Όπως αναφέρει το ThessPost, πρόκειται για επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα από την Επανομή, τη Θέρμη, το Τρίλοφο, τη Χαλκιδική και όλα τα χωριά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση για το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» πάρθηκε χθες, κατά τη διάρκεια σύσκεψης και όπως αναφέρουν αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να αποκλείσουν επ’ αόριστον την πρόσβαση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Άλλωστε, μιλώντας στο Status FM 107.7, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τριλόφου, Χρήστος Τσιλιάς, ανέφερε ότι πρόθεσή τους είναι να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στο αεροδρόμιο.