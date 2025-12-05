Σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Θήβας, προχώρησαν αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δεκάδες τρακτέρ βρέθηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις και διακόπτοντας την κυκλοφορία. Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές, οδηγώντας τα οχήματα που κατευθύνονται προς Λαμία μέσω Θηβών και Λιβαδειάς.

Την ίδια ώρα, κλιμάκωση προαναγγέλλουν οι αγρότες του Ορχομενού. Σε ανακοίνωσή τους, σημειώνουν ότι ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς, σε συνεννόηση με αγρότες και συλλόγους από Αλίαρτο, Βάγια, Θεσπιές και Κάστρο, αποφάσισαν μαζική μεταφορά του συνόλου των τρακτέρ την Κυριακή στην περιοχή Κάστρο Βοιωτίας, με στόχο νέο αποκλεισμό της εθνικής οδού.

Στη Φθιώτιδα, οι κινητοποιήσεις μετατέθηκαν για αύριο Σάββατο, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που επικρατούσε σήμερα. Το κομβόι αναμένεται να ξεκινήσει από Δυτική και Ανατολική Φθιώτιδα, καθώς και από τη Λαμία, όπου υπάρχουν ήδη προσυγκεντρώσεις με τρακτέρ. Ανάλογη συμμετοχή έχει αποφασιστεί από τις περιοχές της Αμφίκλειας, Ελάτειας και Μώλου, ενώ αποφάσεις αναμένονται και από τους αγρότες της Λοκρίδας, που συζητούν πιθανή ένταξή τους στις κινητοποιήσεις.

Στο Δομοκό οι αγρότες που έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους κλείνουν κατά περιόδους και την παλιά Εθνικό Οδό από τη Λαμία για Δομοκό και Λάρισα αλλά και την πρόσβαση στον Ε65 στο ύψος τη Ξυνιάδας.