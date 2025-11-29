Λήγει η προθεσμία για το πρόγραμμα Gigabit Voucher των 200 ευρώ, το οποίο προσφέρει επιδότηση για την αναβάθμιση του internet σε υψηλές ταχύτητες. Οι δικαιούχοι, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, μπορούν να λάβουν κουπόνι αξίας 200 ευρώ για την κάλυψη μέρους του κόστους σύνδεσης και του μηνιαίου τιμήματος για τους πρώτους 24 μήνες σε υπηρεσίες τουλάχιστον 250 Mbps.

Το πρόγραμμα αφορά νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ήδη ευρυζωνική σύνδεση με ταχύτητα download άνω των 100 Mbps. Οι ωφελούμενοι πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές παρέμβασης του προγράμματος και η επιχορήγηση παρέχεται μόνο μία φορά ανά δικαιούχο.

Διαδικασία αίτησης και έκδοσης voucher

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν και να εξαργυρώσουν το Gigabit Voucher ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Επισκέπτονται τον χάρτη του προγράμματος για να ελέγξουν αν η διεύθυνσή τους καλύπτεται από τα δίκτυα των παρόχων.

Επιλέγουν « Υποβολή αίτησης » και συνδέονται με τους κωδικούς Taxisnet .

» και συνδέονται με τους κωδικούς . Δηλώνουν αν πρόκειται για νέα ή υφιστάμενη σύνδεση, συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία και αποδέχονται τους όρους του προγράμματος.

Λαμβάνουν το voucher μέσω email και SMS στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει.

στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει. Επικοινωνούν με τον πάροχο της επιλογής τους, γνωστοποιώντας τον αριθμό του voucher.

Προϋποθέσεις για τους παρόχους

Οι πάροχοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα οφείλουν να προσφέρουν υπηρεσίες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια:

Ταχύτητα download τουλάχιστον 250 Mbps ή συμμετρική ταχύτητα 100 Mbps , διαθέσιμη και σε ώρες αιχμής.

, διαθέσιμη και σε ώρες αιχμής. Παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού (modem/router) στον τελικό χρήστη.

Έκπτωση ίση ή μεγαλύτερη από την αξία του voucher σε σχέση με τα προγράμματα που προσφέρονταν πριν την έναρξη του προγράμματος.

Προθεσμίες και διαδικασίες

Οι αιτήσεις έκδοσης voucher υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας www.gigabit-voucher.gov.gr έως:

31 Δεκεμβρίου 2025 για φυσικά πρόσωπα.

για φυσικά πρόσωπα. 15 Δεκεμβρίου 2025 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιτηδευματιών.

Η περίοδος εξαργύρωσης των vouchers λήγει στις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Προθεσμίες για παρόχους

Οι αιτήσεις εγγραφής παρόχων στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος υποβάλλονται έως την 28 Νοεμβρίου 2025 .

στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος υποβάλλονται έως την . Τα αιτήματα έγκρισης προσφορών μπορούν να υποβληθούν έως την 5 Δεκεμβρίου 2025.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης όλων των πληρωμών και του προγράμματος ορίζεται η 31 Μαρτίου 2026.