Έξι νέες παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση παρουσίασε η κυβέρνηση στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό 2026. Στόχος των μέτρων είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να μειωθούν οι τιμές σε ενοίκια και αγορά.

Η φιλοσοφία του πακέτου βασίζεται αφενός στην αξιοποίηση κλειστών ή υποβαθμισμένων ακινήτων μέσω ανακαινίσεων και αλλαγών χρήσης και αφετέρου στη θέσπιση αυστηρότερου πλαισίου για τη βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχές με έντονη στεγαστική πίεση.

Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης

Κεντρικό μέτρο αποτελεί το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, που καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης. Προβλέπονται συνολικοί πόροι 400 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση παλαιών ακινήτων και επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο ορίζεται στα 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Παράλληλα, θεσπίζεται επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που υπηρετούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Προωθούνται επίσης σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, ώστε να διατεθούν ως κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

Περιορισμοί Airbnb

Το νέο πλαίσιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση επεκτείνεται και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, στις περιοχές όπου ισχύει απαγόρευση, όταν ένα ακίνητο που χρησιμοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Το πακέτο συμπληρώνεται από κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις στην προσιτή στέγη. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα μπορούν να χτίζουν ή να μετατρέπουν υπάρχοντα κτίρια σε κατοικίες που θα διατίθενται αποκλειστικά προς ενοικίαση για τουλάχιστον δέκα χρόνια. Προβλέπεται φορολογική έκπτωση στα μισθώματα και ανώτατο όριο ενοικίου που θα καθορίζεται κεντρικά.

Πολεοδομικές διευκολύνσεις

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναμένεται να προωθήσει πολεοδομική ρύθμιση για ταχύτερη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων σε κατοικίες. Στόχος είναι εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα να ενταχθούν πιο γρήγορα στην αγορά, με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

Στην πράξη, τα μέτρα αποφέρουν τρία άμεσα οφέλη για τους πολίτες. Πρώτον, όσοι πληρούν τα κριτήρια θα έχουν σημαντική μείωση του κόστους ανακαίνισης, επιτρέποντας σε περισσότερα παλιά ακίνητα να επανέλθουν στην αγορά.

Δεύτερον, η επιστροφή δύο ενοικίων λειτουργεί ως ουσιαστική ενίσχυση για εργαζόμενους-κλειδιά στην περιφέρεια, μειώνοντας το πραγματικό κόστος στέγασης σε περιοχές με χαμηλή διαθεσιμότητα κατοικιών.

Τρίτον, το αυστηρότερο πλαίσιο στη βραχυχρόνια μίσθωση και τα κίνητρα για μακροχρόνια ενοικίαση στοχεύουν να επιστρέψει μέρος του αποθέματος από την τουριστική χρήση στη μόνιμη κατοικία, ιδιαίτερα σε ζώνες υψηλής πίεσης.